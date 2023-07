Αστυνομικός σκότωσε αυτιστικό: Αντιδράσεις για την αθώωσή του

Ένας αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε έναν αυτιστικό Παλαιστίνιο το 2020 αθωώθηκε από ισραηλινό δικαστήριο με το σκεπτικό ότι το θύμα κατά λάθος θεωρήθηκε ότι ήταν μαχητής και ότι το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες «πρωτοφανούς έντασης». Το 32χρονο θύμα, ο Ιγιάντ αλ Χαλάκ πήγαινε σε ένα σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες όπου εργαζόταν ως εθελοντής, όταν η αστυνομία τον κυνήγησε και τον σκότωσε. Το περιστατικό πυροδότησε διαδηλώσεις και σφοδρές αντιδράσεις. Το 2021 οι εισαγγελείς κατέθεσαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια εναντίον του νεοσύλλεκτου αστυνομικού ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, ο δικαστής Μίριαμ Λομπ αφού εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος, αθώωσε τον κατηγορούμενο με βάση αυτό που περιέγραψε ως «εσφαλμένη ταυτοποίηση του Χαλάκ ως απειλή».

Η ισραηλινή αστυνομία λέει ότι οι αξιωματικοί χρησιμοποιούν βία ή ανοίγουν πυρ μόνο όταν είναι απαραίτητο και ότι είχαν υποψιαστεί πως ο Χαλάκ -ο οποίος δεν άκουσε τις εβραϊκές και αραβικές προειδοποιήσεις να σταματήσει και φορούσε μάσκα- είχε όπλο στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Ο άοπλος Χαλάκ τράπηκε σε φυγή, με αποτέλεσμα να αρχίσει η καταδίωξή του κατά την οποία ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε στα πόδια και αστόχησε, και μετά ο κατηγορούμενος πυροβόλησε θανάσιμα στο στομάχι τον Χαλάκ, αναφέρει το κατηγορητήριο. «Δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η στρατιωτικοποιημένη δράση χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή ένταση, μια αίσθηση αβεβαιότητας που περιβάλλει κάθε επιχείρηση όταν το ένα γεγονός ακολουθεί το επόμενο», ανέφερε η απόφαση των 70 σελίδων.

🔴Isra’eli occupation courts never serve justice for Palestinians!!

