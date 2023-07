Σεξ με συνάδελφο: Διευθυντής σχολείου έδινε… μάχες, την ώρα που έπεφτε ξύλο

Πικάντικες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» για διευθυντή σχολείου στη Βρετανία ο οποίος έκανε σεξ με συνάδελφό του για τέσσερις ώρες στο γραφείο του, την ώρα που στο σχολείο του επικρατούσε χάος μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Μάλιστα, τρεις καθηγητές δέχτηκαν επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε το 2020, ωστόσο τώρα έγινε γνωστό από την Daily Mail καθώς αυτή την εβδομάδα ο Οργανισμός Ρύθμισης της Διδασκαλίας επέτρεψε στον Adam Price, 40 ετών, να συνεχίσει το επάγγελμά του παρά το ό,τι έγινε καθώς όπως αποφασίστηκε, δεν υπάρχει… κίνδυνος να το επαναλάβει αφού η δημοσιοποίηση του συμβάντος επηρέασε τον ίδιο πολύ. Σημειώνεται πως, όταν έγινε «τσακωτός» με τη συνάδελφό του, ήταν παντρεμένος.

Ο Duncan Tilley, ο οποίος προήδρευσε της ακρόασης, δήλωσε: «Η επιτροπή έλεγξε την κατάσταση. Ο κ. Price σκέφτηκε το παράπτωμά του και τις συνέπειές του. Εξέφρασε μεταμέλεια που φάνηκε στην επιτροπή να είναι γνήσια. Ο καταστροφικός αντίκτυπος που είχε η συμπεριφορά του στον ίδιο και την οικογένειά του οδήγησε την επιτροπή στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος επανάληψης ήταν χαμηλός». Ο κ. Price ήταν υπεύθυνος του Northern House School Academy Trust όταν συνέβη το περιστατικό στις 27 Ιανουαρίου 2020. Ο διευθυντής του σχολείου και η συνάδελφός του ήταν στο γραφείο του για τρεις ώρες και 50 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων συνάδελφοι τους δέχθηκαν επίθεση από μαθητές καθώς ξέσπασαν άγριοι καβγάδες.

Adam Price, the 40-year-old executive headteacher admitted to taking off his clothes before engaging in sexual activityhttps://t.co/CNkdqOIfHA

— Daily Express (@Daily_Express) July 4, 2023