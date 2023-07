Ρόμπερτ Ντε Νίρο εγγονός: Έρευνα ξεκινάει η αστυνομία για τους εμπόρους ναρκωτικών

Ο εγγονός του Ρόμπερτ Ντε Νίρο πέθανε τη Δεύτερα, 3 Ιουλίου, σε ηλικία 20 ετών, κάτι που δημοσιοποίησε η μητέρα του με ανάρτηση στο Instagram. Σύντομα, έγινε γνωστό το γεγονός ότι οι αστυνομικές δυνάμεις βρήκαν δίπλα στη σορό του έναν δίσκο με μια λευκή σκόνη. Οι αστυνομικοί ξεκινούν τώρα έρευνα για τους εμπόρους ναρκωτικών που προμήθευσαν τη λευκή σκόνη, η οποία αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν κοκαΐνη, στον εγγονό του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, με τον φόβο ότι η θανατηφόρα δόση περιείχε φαιντανύλη.

Η αστυνομία προσπαθεί απεγνωσμένα να προσδιορίσει την πηγή της ουσίας που σκότωσε τον Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ, όπως έμαθε αποκλειστικά το «RadarOnline.com», καθώς πιστεύουν ότι το θανατηφόρο στέλεχος κοκαΐνης ήταν πιθανότατα εμπλουτισμένο με φαιντανύλη, ένα ισχυρό συνθετικό οπιούχο πιο ισχυρό από τη μορφίνη. «Η νεκροψία θα εξηγήσει αναπόφευκτα πώς ο Λεάντρο προφανώς πέθανε σύντομα μετά την κατάποση αυτού που φαινόταν να είναι κοκαΐνη», δήλωσε ένας εσωτερικός συνεργάτης των αρχών επιβολής του νόμου στο «RadarOnline.com». Οι πηγές δήλωσαν ότι το άψυχο σώμα του 19χρονου βρέθηκε σε μια καρέκλα σε ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν όπου λέγεται ότι βρισκόταν καθώς είχε αναλάβει να φυλάει το σπίτι.

In a statement, Robert De Niro said, “I’m deeply distressed by the passing of my beloved grandson Leo. We’re greatly appreciative of the condolences from everyone. We ask that we please be given privacy to grieve our loss of Leo.” https://t.co/RLfE5zceNm

— Rolling Stone (@RollingStone) July 3, 2023