Η πρώτη εμφάνιση του Ντε Νίρο μετά τον θάνατο του εγγονού του

Βουβός πόνος και οδύνη για την οικογένεια του Ρόμπερτ Ντε Νίρο μετά την απώλεια ενός από τους εγγονούς του. «Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο του αγαπημένου μου εγγονού, Λεό. Εκτιμούμε πολύ τα συλλυπητήρια από όλους σας. Ζητάμε ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε την απώλειά του», είπε μέσω εκπροσώπου του ο διάσημος αστέρας του Χόλυγουντ. Οι παπαράτσι εντόπισαν τον Ντε Νίρο στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια του εγγονού του. Η Daily Mail αναφέρει ότι ο 79χρονος σταρ, εθεάθη με μάσκα προστασίας στο πρόσωπο να φεύγει από το σπίτι του στο Upper East Side με μια εφημερίδα στο χέρι, πριν μπει σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια τον μετέφερε στο κοντινό γραφείο κηδειών Frank E. Campbell.

Robert De Niro Seen for First Time Since Grandson’s Possible Overdose Death https://t.co/9UtrCNYxq0

Μάλιστα πήγε στο γραφείο τελετών μαζί με τους γονείς του Λεάντρο, τη θετή κόρη του Ντρένα και τον πρώην σύζυγό της, Κάρλος Ροντρίγκεζ. Μετά επέστρεψε στην οικία του στο Μανχάταν αφού είχε κανονίσει την κηδεία του εγγονού του. Οι Αρχές της Νέας Υόρκης ανακάλυψαν στον τόπο του εγκλήματος ναρκωτικά και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Robert De Niro seen leaving his New York City apartment hours after the sudden death of his grandson https://t.co/uKq7Z58XOq pic.twitter.com/bM7Ro0z36v

— Daily Mail US (@DailyMail) July 4, 2023