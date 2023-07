Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ – μητέρα: “Ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν μη γίνω γκέι”

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για το παρελθόν του και την παιδική του ηλικία, ενώ αυτή τη φορά, δεν δίστασε να αποκαλύψει ποιος ήταν ο μεγαλύτερος φόβος της μητέρας του. Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο «Academy Museum of Motion Pictures» στο Λος Άντζελες, προκειμένου να δώσει μια ομιλία. Κατά τη διάρκειά της, μίλησε για τη μητέρα του και τη λανθασμένη αντίληψη που είχε σχετικά με τα κοινωνικά φύλα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν μη γίνει το παιδί της γκέι. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι όσο ήταν έφηβος, είχε συγκεκριμένα πρότυπα στο μυαλό του, με αποτέλεσμα το δωμάτιό του να είναι γεμάτο με αφίσες από bodybuilders, αθλητές του μποξ, πρωταθλητές αγώνων πυγμαχίας κλπ.

Αυτό ωστόσο, δεν άρεσε καθόλου στη μητέρα του, η οποία αναρωτιόταν τι πήγε λάθος με τον γιο της, καθώς σε αντίθεση με εκείνον, τα περισσότερα αγόρια της ηλικίας του είχαν αφίσες με γυναίκες στα δωμάτιά τους.

«Η μητέρα μου κοιτούσε τον τοίχο κι έλεγε “όλοι οι φίλοι σου βάζουν αφίσες με κοπέλες. Τι πήγε λάθος με εσένα;”. Έκλαιγε κάθε μέρα κοιτώντας τον τοίχο. Μέχρι που μια μέρα, κάλεσε έναν γιατρό σπίτι να με δει», ανέφερε ο ηθοποιός. «Της είπε ότι κάτι τέτοιο είναι απόλυτα φυσιολογικό για παιδιά της ηλικίας μου. Θεοποιούμε άνδρες που είναι δυνατοί κι αυτό δεν είναι ανησυχητικό, ούτε σημαίνει απαραίτητα πως κάποιος είναι γκέι. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος φόβος της», συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε αργότερα, ο ίδιος είχε πρότυπα σαν τον «Ηρακλή», ενώ δεν δίστασε να ακολουθήσει σκληρές προπονήσεις, τις οποίες μάθαινε ότι έκαναν διάσημα πρόσωπα, τα οποία είχε ως είδωλά του. «Όταν για παράδειγμα, διάβασα για τον Reg Park, πως έκανε προπόνηση 5 ώρες τη μέρα, τότε ξεκίνησα να κάνω κι εγώ το ίδιο. Σήκωνα βάρη και προσπαθούσα να προπονηθώ επί 5 ώρες. Οι γονείς μου και τότε, ανησύχησαν. Νόμιζαν πως είχα θέμα στο κεφάλι μου και ήμουν τόσο παθιασμένος με τη γυμναστική, που θα έκανα κακό στην υγεία μου», εξηγεί.

