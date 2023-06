Γαλλία επεισόδια – 17χρονος: Ο θάνατος του Ναέλ έφερε χάος στη χώρα

Πάνω από 400 άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία καθώς οι ταραχές εξαπλώθηκαν σε μεγάλες πόλεις στη διάρκεια της τρίτης νύχτας χάους και επεισοδίων μετά τον θάνατο σε προάστιο του Παρισιού αλγερινής και μαροκινής καταγωγής εφήβου από σφαίρα αστυνομικού, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Ναέλ, 17 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρα που τον χτύπησε στον θώρακα στη διάρκεια ελέγχου από δυο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας, αφού «αρνήθηκε να υπακούσει», στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη Γαλλία, το όριο ηλικίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης είναι τα 18 έτη. Όπως δείχνει βίντεο την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα ΜΜΕ, ο ένας από τους αστυνομικούς τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο, κατόπιν τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

The moment 17-year-old Nahel M was shot in his hometown of Nanterre, west of Paris

Protests and unrest erupted in the Paris region overnight after news of the shooting emerged pic.twitter.com/0QVRWWkYLz

— Insider News (@InsiderNewsKe) June 29, 2023