Γουίλ Σμιθ – Χάλι Μπέρι: Η πιπεράτη αποκάλυψη του ηθοποιού

Η σχέση του Γουίλ Σμιθ με τη σύζυγό του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ έχει απασχολήσει αρκετά τον ξένο Τύπο, κυρίως για το γεγονός, ότι οι δυο τους έχουν ανοιχτή σχέση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν, ενώ είναι μαζί, να συνευρίσκονται και με άλλους εραστές, γεγονός που είχε συζητηθεί ποικιλοτρόπως το μακρινό 1997. Ο Χολιγουντιανός σταρ δεν έχει απλά ελεύθερη σχέση με την Τζέιντα Σμιθ, αλλά μοιράζεται ανοιχτά και τις φαντασιώσεις του με άλλες γυναίκες.

Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό GQ ο πρωταγωνιστής των ταινιών «The Pursuit of Happyness», «Bad Boys» και «Hitch», δήλωσε ότι φαντασιωνόταν πως εμπλέκεται σε ειδύλλιο με την ηθοποιό Χάλι Μπέρι και τη χορεύτρια Μάιστι Κόουπλαντ. «Δεν ξέρω πού το είδα όταν ήμουν έφηβος, αλλά η ιδέα του να ταξιδεύω με 20 γυναίκες που αγαπούσα και που νοιαζόμουν για αυτές για μένα και όλα αυτά, μου φάνηκε ότι ήταν πραγματικά υπέροχη» είπε όταν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο του να βγαίνει με διάφορες γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η καταξιωμένη ηθοποιός.

«Δεν με κάνει κακό άνθρωπο το γεγονός ότι είμαι παντρεμένος και θεωρώ ότι η Χάλι είναι όμορφη, με τη χριστιανική μου ανατροφή, ακόμη και οι σκέψεις ήταν αμαρτίες» τόνισε ο Σμιθ. Στην αυτοβιογραφία του Σμιθ, αναφέρεται σε μια κρίση που πέρασε με τη σύζυγό του, πριν από περίπου δέκα χρόνια. «Ο γάμος μας δεν λειτουργούσε. Δεν μπορούσαμε πλέον να προσποιούμαστε. Ήμασταν και οι δύο δυστυχισμένοι και προφανώς κάτι έπρεπε να αλλάξει» περιγράφει λεπτομερώς στο βιβλίο.

Όπως τονίζει, έχουν «δουλέψει» τη μεταξύ τους επικοινωνία και η ευτυχία τους δεν βασίζεται στη μονογαμία. «Οι εμπειρίες και οι ελευθερίες που έχουμε δώσει ο ένας στον άλλον και η άνευ όρων εμπιστοσύνη, για μένα, είναι ο υψηλότερος ορισμός της αγάπης» τόνισε για τον ανοιχτό γάμο τους. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Τζέιντα, αναζήτησαν άλλους σεξουαλικούς συντρόφους για να έχουν μια πιο ανοιχτή σχέση γάμου. «Ήμουν εντελώς ανοιχτός σε αυτό που, νομίζω, ήταν ένα φρέσκο δείγμα από τους καρπούς της ανθρώπινης εμπειρίας» δήλωσε.

Will Smith Had a Fantasy of Halle Berry in ‘Harem of Girlfriends’https://t.co/aTVKasJfiQ

— World breaking press (@worldbreakpress) June 25, 2023