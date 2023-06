Τομ Μπρέιντι Ελλάδα: Στη χώρα μας ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ

Όλο και περισσότεροι σταρ του Χόλιγουντ επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μετά την Κλόντια Σίφερ που πήγε στις Σπέτσες, τον πατέρα της Αντζελίνα Τζολί που εθεάθη στην Αθήνα και τον Τζέιμς Φράνκο στη Βουλιαγμένη, τώρα ένα ακόμη μεγάλο όνομα ήρθε στη χώρα. Ο λόγος για τον Τομ Μπρέιντι, πρώην σύζυγο της Ζιζέλ και μεγάλο αστέρα του NFL. Ο 45χρονος αθλητής, απόλαυσε, σύμφωνα με τη DailyMail, μερικά θαλάσσια σπορ με τα παιδιά του.

Tom Brady shows off his toned torso while yachting in Greece with his kids https://t.co/vzyrVh6lwc pic.twitter.com/v5mSacSv6K — Page Six (@PageSix) June 26, 2023

Looks like Tom is currently in Greece ☀️ Via: Tom Brady’s Instagram story pic.twitter.com/Di0hfvkSNC — Tom Brady Daily (@tombradymedia) June 20, 2023

Tom Brady wakeboards with kids on Greece yacht trip after clapping back at bad parenting comments https://t.co/1HZ6YYf4Zk pic.twitter.com/DIHjrYKaSd — Daily Mail US (@DailyMail) June 23, 2023

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, δείχνουν τον Μπρέιντι να βουτά στη θάλασσα κάποιου νησιού από το πολυτελές σκάφος, με το οποίο ταξιδεύει παρέα με τα παιδιά του. Υπενθυμίζεται πως ο Τομ Μπρέιντι είναι πατέρας του 15χρονου Τζον Έντουαρντ Τόμας Μοϊνάχαν, με την ηθοποιό Μπρίτζετ Μοϊνάχαν, καθώς και του 13χρονου Μπέντζαμιν και της 10χρονης Βιβιάν από τον γάμο του με τη, Ζιζέλ Μπούντχεν, από την οποία και παίρνει διαζύγιο. Και τα τρία παιδιά εθεάθησαν να απολαμβάνουν διάφορα θαλάσσια σπορ, όπως ράφτινγκ, τζετ σκι και κολύμπι.