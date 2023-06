Τζόνι Ίργουιν καρκίνος: «Θέλω οι άνθρωποι να μάθουν από τα λάθη που έκανα»

Ο Τζόνι Ίργουιν διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σε τελικό στάδιο μετά τα πρώτα συμπτώματα που παρουσίασε το 2020, αλλά ο πρωταγωνιστής του «A Place in the Sun» αποκάλυψε ότι έκανε ένα τεράστιο «λάθος» σχετικά με την ασθένειά του, από το οποίο «θέλει να μάθει ο κόσμος». Ο παρουσιαστής του «Channel 4» αποκάλυψε ότι μετανιώνει που δεν έκανε ασφάλεια για κρίσιμη ασθένεια και εξήγησε ότι αναγκάστηκε να «συνεχίσει να εργάζεται» εξαιτίας αυτού του «λάθους». «Δεν είχα συνάψει ασφάλιση για κρίσιμη ασθένεια και επομένως έπρεπε να συνεχίσω να εργάζομαι», δήλωσε.

«Χωρίς δουλειά, δεν έχω κανένα μέσο για να πληρώσω τους λογαριασμούς. Και αν είχα συνάψει την ασφάλεια κρίσιμης ασθένειας, αυτή θα μπορούσε να καλύψει τα έξοδά μου και πιθανώς θα μπορούσα να είχα πει στον κόσμο πολύ νωρίτερα». Ο Ίργουιν δήλωσε στο podcast «The OneChat» της «AIG Life» ότι αισθάνεται «γελοίος» που δεν σκέφτηκε αυτό το επίπεδο ασφάλισης αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σε τελικό στάδιο.

Και συνέχισε: «Θα μπορούσα να έχω ζήσει δύο χρόνια με έναν πιο ανοιχτό τρόπο ζωής. Και θέλω οι άνθρωποι να μάθουν από αυτό το λάθος. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι μπορώ καλύτερα να ξοδέψω αυτά τα χρήματα αλλού. Πού δεν ξέρω. Δεν τα σπατάλησα. Ίσως επειδή ξέρω τι οφέλη θα είχε, απλά μου φαίνεται γελοίο που δεν το έκανα». «Νόμιζα ότι τα πήγαινα καλά με την ασφάλεια ζωής. Είναι ένα θετικό πράγμα και με βοήθησε πολύ στο να αποκτήσω μια οικονομική θέση στη ζωή μου, γνωρίζοντας ότι η γυναίκα μου και τα αγόρια μου είναι πιο ασφαλή. Αλλά πόσο θα ήθελα να είχα κάνει αυτή την επιπλέον κάλυψη», πρόσθεσε.

A Place in the Sun’s Jonnie Irwin shared a “mistake” he made following his cancer battle https://t.co/r6EFFVag73

— Celeb Life (@CelebLife) June 20, 2023