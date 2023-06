Μπερλουσκόνι – Πούτιν: Μια… σκανδαλώδης φιλία

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, είχε απασχολήσει πολλάκις με σκάνδαλα, με ένα από τα τελευταία να αφορά στις στενές του σχέσεις με τον Πούτιν. Ο Μπερλουσκόνι έδινε μάχη με τη λευχαιμία, μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο και κατέληξε σήμερα ύστερα από πολύχρονη μάχη. Η παρακαταθήκη του πλούσια, όχι θετική πάντως, μια πολιτική πορεία σημαδεμένη από σκάνδαλα, κάθε είδους. Ένα από τα τελευταία, πάντως, αφορούσε στις στενές του σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον ίδιο να καυχιέται, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μαινόταν και οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας ήταν σε ισχύ, ότι ανανέωσε τους δεσμούς του με τον Πούτιν, ανταλλάσσοντας «υπέροχες επιστολές» στις οποίες ο Ρώσος ηγέτης τον αποκαλούσε «νούμερο ένα μεταξύ των πέντε καλύτερων φίλων του».

In oltre vent’anni di attività politica Silvio Berlusconi, nel bene e nel male, è stato in primo piano non solo in Italia, ma anche all’estero. #Adnkronos https://t.co/YDXpFJkmT9

— Adnkronos (@Adnkronos) June 12, 2023