Σπάνιο καλαμάρι επιτίθεται σε κάμερα: Απίστευτο βίντεο από τον βυθό

Επιστήμονες από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν μοναδικά πλάνα από το σπάνιο καλαμάρι βαθέων υδάτων, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Η ομάδα από το Κέντρου Ερευνών Βαθέων Θαλασσών Minderoo-UWA και η επικεφαλής επιστήμονας Χέδερ Στιούαρτ, από την Kelpie Geosciences UK και συνεργάτης στο UWA βρισκόταν στη διαδικασία ανάκτησης μιας υποβρύχιας κάμερας που είχε αναπτυχθεί σε βάθος μεγαλύτερο από 5 χιλιόμετρα στην περιοχή που είναι γνωστή ως Samoan Passage του Ειρηνικού Ωκεανού. Κατά την ανάκτηση της κάμερας όταν βρισκόταν σε βάθος 1 χιλιομέτρου, το καλαμάρι με ονομασία Dana (του είδους Taningia danae) επιτέθηκε στην κάμερα αγκαλιάζοντας την πλήρως. Όταν οι επιστήμονες είδαν το βίντεο, συνειδητοποίησαν πως είχαν καταγράψει ένα ζώο που σπάνια εμφανίζεται στο φυσικό του περιβάλλον.

An extremely rare deep-sea squid has been captured on camera by scientists from the University of Western Australia. 🦑

The “deep-sea hooked squid” is renowned for having glowing “photophores” on the end of two of its arms, which can produce bright flashes to startle its prey.… pic.twitter.com/mCxNp5hIV6

