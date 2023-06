Ουκρανία πόλεμος τώρα: Σιγή ιχθύος από το Κίεβο για την ανακοίνωση των Ρώσων

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απώθησε «ευρείας κλίμακας» ουκρανική επίθεση στο Ντονέτσκ, όμως το Κίεβο, που επισημαίνει εδώ και μήνες ότι προετοιμάζει μεγάλη αντεπίθεση, δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι εξαπέλυσε την επιχείρηση αυτή. «Το πρωί της 4ης Ιουνίου, ο εχθρός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση σε πέντε τομείς του μετώπου στην περιοχή του νότιου Ντονέτσκ», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο Telegram. «Στόχος του εχθρού ήταν να διασπάσει την άμυνά μας στον πιο ευάλωτο, κατά τη γνώμη του, τομέα του μετώπου», συμπληρώνει. «Ο εχθρός δεν πέτυχε τον στόχο του, δεν τα κατάφερε», τονίζει το υπουργείο συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο το οποίο, όπως αναφέρει, δείχνει ουκρανικά τεθωρακισμένα να δέχονται επίθεση από αέρος και να καταστρέφονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πάντα σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Βαλέρι Γκερασίμοφ βρισκόταν στην περιοχή την ώρα της επίθεσης. Εξάλλου η ίδια πηγή επισημαίνει ότι ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε την επίθεση με έξι μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού και δύο επιλαρχίες αρμάτων και προσθέτει ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν 250 Ουκρανούς στρατιώτες, ενώ κατέστρεψαν 16 τανκς και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης.

Οι ουκρανικές αρχές προς το παρόν δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Η Ουκρανία αναφέρει εδώ και μήνες ότι ετοιμάζει μεγάλη αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Σε βίντεο που ανήρτησε χθες Κυριακή ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να ζητεί από τους στρατιώτες να παραμείνουν σιωπηλοί και τονίζει ότι δεν θα υπάρξει ανακοίνωση για την πολυαναμενόμενη αντεπίθεση. Εκτός από την ουκρανική επίθεση στο Ντονμπάς, μάχες σημειώθηκαν χθες στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, μεταξύ του ρωσικού στρατού και φιλοουκρανών Ρώσων μαχητών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ.

«Μια ομάδα διολιοφθορέων έφτασε, σημειώνονται μάχες στο Νοβάγια Ταβολγιάνκα», ένα μεθοριακό χωρίο, επεσήμανε στο Telegram ο Γκλαντκόφ. «Ελπίζω να εξολοθρευτούν όλοι», πρόσθεσε. Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ δήλωσε εξάλλου ότι οι επιτιθέμενοι, τους οποίους χαρακτήρισε Ρώσους μαχητές που πολεμούν στο πλευρό του Κιέβου, πήραν αιχμαλώτους και πρότεινε την ανταλλαγή τους.

Μία από αυτές τις φιλοουκρανικές ομάδες, η «Λεγεώνα Ελευθερίας για τη Ρωσία», ανακοίνωσε ότι παρέδωσε τους αιχμαλώτους που έπιασε στις ουκρανικές αρχές, οι οποίες προχωρούν τακτικά σε ανταλλαγές κρατουμένων με τις ρωσικές δυνάμεις. Είναι η πρώτη φορά που Ρώσος αξιωματούχος παραδέχεται ότι Ρώσοι μαχητές αιχμαλωτίζονται σε ρωσικό έδαφος, έπειτα από περισσότερους από 15 μήνες συγκρούσεων στο ουκρανικό έδαφος. Στη συνέχεια ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι απώθησε «ομάδα δολιοφθορέων που αποτελούταν από Ουκρανούς τρομοκράτες» οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα.

«Ο εχθρός επλήγη από το πυροβολικό μας. Διαλύθηκε και υποχώρησε», ανέφερε η ανακοίνωση. Οι μάχες γύρω από το Νοβάγια Ταβολζάνκα ακολουθούν μια διείσδυση φιλοουκρανικών ομάδων στην περιοχή του Μπέλγκοροντ τον προηγούμενο μήνα, η οποία ανάγκασε τη Μόσχα να κάνει χρήση του πυροβολικού και των εναέριων δυνάμεών της σε ρωσικό έδαφος.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβαν ρωσικές εθνικιστικές οργανώσεις που είναι αντίθετες στη Μόσχα. Τα ρωσικά μεθοριακά χωριά βομβαρδίστηκαν σφοδρά αυτή την εβδομάδα από την Ουκρανία, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να καταφύγουν στο Μπέλγκοροντ, τη μεγάλη πόλη της ομώνυμης περιφέρειας. Η Ουκρανία δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη για τις επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, αλλά ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, δήλωσε χθες ότι η κατάσταση στις μεθοριακές περιοχές «θα πρέπει να θεωρείται το μέλλον της Ρωσίας».

⭕️The Russian MoD says Russian says that the forces repulsed on June 4, 2023, a large-scale attack by the 23rd & 31 Mechanised Brigades in the direction of South #Donetsk. They claimed that the side lost more than 250 soldiers, 16 tanks and, 3 IFVs & 21 AFV

The video is… pic.twitter.com/164uAA42W7

— – (@L_Team10) June 4, 2023