Τζόκοβιτς Κόσοβο: Τι έγραψε ο τενίστας και έγινε χαμός στο Twitter

Η ένταση στο Κόσοβο μεταξύ των σερβόφωνων και των αλβανόφωνων εντείνεται, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να παίρνει θέση, μετά το τέλος του αγώνα του για τον πρώτο γύρο στο Roland Garros. «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία», έγραψε στο μήνυμά του στην κάμερα ο κατά πολλούς κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, με το μήνυμά του να γίνεται viral, με αποθεωτικά αλλά και υβριστικά σχόλια. Οπως είναι φυσικό, οι Σέρβοι αποθεώνουν τον συμπατριώτη τους, ενώ πολίτες από το Κόσοβο στέλνουν μηνύματα όπου ζητούν τον αποκλεισμό του από τη διοργάνωση, κάνοντας λόγο για πρόκληση. Ο Τζόκοβιτς και το 2008 είχε τοποθετηθεί, και μάλιστα με σκληρό ύφος, για την ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου, λέγοντας πως είναι η χειρότερη στιγμή στη Ιστορία της Σερβίας και πως το «Κόσοβο είναι η Σερβία».

Djokovic didn’t comment publicly on the Kosovo issue for a long time, but he has before.

Back in 2008, right after his first major win, he recorded a video message for a “Kosovo is Serbia” rally in Belgrade. pic.twitter.com/pMmYnZxoeW

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 29, 2023