Κόσοβο ταραχές: Συγκλονίζει βίντεο από το απόλυτο χάος

Πεδίο μάχης παραμένει η περιοχή του βόρειου Κοσόβου όπου τα επεισόδια συνεχίζονται, οι εικόνες χάους στους δρόμους παραμένουν και οι συμπλοκές ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές ευθύνονται για σειρά σοβαρών τραυματισμών. Η έκρυθμη κατάσταση δημιουργήθηκε την Παρασκευή με την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες Αλβανόφωνους δημάρχους και με τον σερβικό πληθυσμό σε τέσσερεις πόλεις να προσπαθεί να αποτρέψει τη συνθήκη αυτή. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι της Δύσης απηύθυναν έκκληση προς την Πριστίνα για αποκλιμάκωση της έντασης. Οι Σέρβοι διαδηλωτές πέταξαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης στους στρατιώτες του ΝΑΤΟ και έβαψαν με σπρέι τα οχήματα του ΝΑΤΟ.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα και κόβει την ανάσα, αποτυπώνεται ένα σκηνικό κλιμακούμενης βίας. Δυνάμεις του Κοσυφοπεδίου και Σέρβοι διαδηλωτές πλήττουν ο ένας τον άλλον με πυρά, δακρυγόνα και άλλα αντικείμενα. Σοβαροί τραυματισμοί εντοπίζονται και στις δύο πλευρές. Τόσο στις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν χτυπηθεί με βία από τους διαδηλωτές όσο και στους διαδηλωτές, δύο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση αφότου δέχθηκαν πυρά.

Οι δρόμοι έχουν παραδοθεί στο χάος με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες, τη στιγμή που αυτοκίνητα καίγονται και οι πολίτες φοβούνται κάθε λεπτό που περνά για τη ζωή τους, εν μέσω μιας βαθιάς πολιτικής κρίσης που δεν λέει να αποκλιμακωθεί. Νωρίτερα, στρατιώτες ειρηνευτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ σχημάτισαν κλοιούς ασφαλείας γύρω από τρία δημαρχεία του Κοσόβου σήμερα, Δευτέρα, προκειμένου να συγκρατήσουν Σέρβους που διαμαρτύρονται για τους Αλβανόφωνους δημάρχους που ανέλαβαν καθήκοντα σε περιοχές με Σερβική πλειοψηφία.

Serbs fighting for their existence in Kosovo against Albanians and NATO today in Kosovska Mitrovica.

Kosovo, was stolen from Serbia after NATO bombing them for 78 days and nights in 1999 destroying the whole country but Serbs will never give up their land.

Kosovo is Serbia 🇷🇸 pic.twitter.com/mzs482wB2k

