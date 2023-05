Ξύλο σε αγώνα: Χαμός μεταξύ πατέρα και διαιτητή

Από το άγριο ξύλο ανάμεσα σε έναν πατέρα και έναν διαιτητή σημαδεύτηκε αγώνας μπάσκετ νέων στην Ιντιάνα των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο πατέρας που παρακολουθούσε τον αγώνα σηκώθηκε από την θέση του και επιτέθηκε στον διαιτητή.

Με τη σειρά του ο διαιτητής «απάντησε» ρίχνοντας τον πατέρα-φίλαθλο στο έδαφος πριν τελικά να τους χωρίσουν άλλοι θεατές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο καβγάς σημειώθηκε στον αγώνα μαθητών λυκείου της Team Robinson 2027-PINK απέναντι στους Blue Water Hurricanes που γνώρισαν την ήττα με 78-7.

Ο επιτιθέμενος πατέρας, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας παίχτη των ηττημένων, λίγο πριν να ξεκινήσε τον καβγά είχε λεκτική διαμάχη με τον διαιτητή.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο πατέρας διαμαρτυρόταν για σφυρίγματα του διαιτητή και «εξερράγη» όταν ο διαιτητής ζήτησε την αποχώρησή του.

Right here in Fort Wayne Indiana. Why is it ok to attack a official? When is it going to stop? This is why we don’t have officials! pic.twitter.com/NmF4cB7eiS

— Jeff Lytle (@jefflytle_37) May 21, 2023