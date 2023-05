Ναδάλ Ρολάν Γκαρός: Το τέλος ενός θρύλου

Ο Ράφαελ Ναδάλ θα χάσει το Roland Garros για πρώτη φορά από το ντεμπούτο του το 2005. Ο 14 φορές πρωταθλητής ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποσύρθηκε από το τουρνουά εξαιτίας τραυματισμού, προσθέτοντας ότι του χρόνου είναι η τελευταία του χρονιά στο επαγγελματικό τένις. Ο Ισπανός υπέστη τραυματισμό στο ισχίο κατά τη διάρκεια της ήττας του στον δεύτερο γύρο του Australian Open από τον Μακένζι Μακ Ντόναλντ, τον Ιανουάριο, και αρχικά δήλωσε ότι ήλπιζε να είναι και πάλι σε θέση να αγωνιστεί μέσα σε έξι με οκτώ εβδομάδες.

BREAKING: Rafa Nadal’s last season may be in 2024, but he can’t say 100%.

“My ambition is to try to stop to give myself an opportunity to enjoy next year. It’s probably gonna be my last year on the tour. I can’t say 100%.”

A true matador with a relentless heart. pic.twitter.com/5Gq7UsVoBp

