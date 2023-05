Μάργκοτ Ρόμπι Αυστραλία: Σέρβιρε σφηνάκια σε θαμώνες μπαρ

Πώς θα σας φαινόταν αν σας σέρβιρε σε μπαρ η ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι;

Η Χολιγουντιανή σταρ και ο σύζυγός της, Τομ Άκερλι, περνούν ξέγνοιαστα στην πατρίδα της, την Αυστραλία.

Τη Δευτέρα 15 Μαίου, η 32χρονη σταρ του Χόλυγουντ εξέπληξε τους θαμώνες τοπικού μπαρ της Χρυσής Ακτής, όταν βρέθηκε πίσω από το μπαρ και σέρβιρε τους πελάτες.

Η Ρόμπι εμφανίστηκε με casual look και επέλεξε να φορέσει ένα απλό λευκό πουκάμισο και είχε ατημέλητα μαλλιά.

Ενθουσιασμένη και χαμογελαστή, η Ρόμπι έβαζε ποτό και έγινε viral, αφού κάποιοι από όσους βρίσκονταν εκεί την απαθανάτισαν σε κλιπ.

The last person you'd expect to see behind the bar in Burleigh is a Hollywood actress. ⭐️

That's exactly where Margot Robbie was at the weekend – giving people a taste of her new drop.@BonnellYasmin #9News pic.twitter.com/M0P3rmGBuY

— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) May 15, 2023