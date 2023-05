Βελονισμός και αδυνάτισμα: Νέα έρευνα για ιαπωνική μέθοδο

Το ξέρατε ότι τα αυτιά σας βοηθάνε στο αδυνάτισμα; Αν ναι τότε μπορεί να είστε στο σωστό δρόμο. Ο βελονισμός στο εξωτερικό αυτί έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το βάρος, διευκολύνει την έλλειψη επιθυμίας για φαγητό και χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος, σύμφωνα με ερευνητές από την Ιαπωνία. Αλλά η τεχνική βελονισμού που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μελέτη δεν απαιτεί βελόνες. Αντίθετα, μικρές μεταλλικές μπίλιες προσαρτώνται στο εξωτερικό του αυτιού με χειρουργική ταινία. Το ξέρατε ότι τα αυτιά σας βοηθάνε στο αδυνάτισμα; Αν ναι τότε μπορεί να είστε στο σωστό δρόμο. Ο βελονισμός στο εξωτερικό αυτί έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το βάρος, διευκολύνει την έλλειψη επιθυμίας για φαγητό και χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος, σύμφωνα με ερευνητές από την Ιαπωνία. Αλλά η τεχνική βελονισμού που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μελέτη δεν απαιτεί βελόνες.

Αντίθετα, μικρές μεταλλικές μπίλιες προσαρτώνται στο εξωτερικό του αυτιού με χειρουργική ταινία. «Αυτές οι μικροσκοπικές μεταλλικές χάντρες είναι προσαρτημένες σε έξι σημεία στο εξωτερικό του αυτιού που διεγείρουν τα νεύρα και τα όργανα που ρυθμίζουν την όρεξη… αυτός ο τύπος βελονισμού δεν απαιτεί περίπλοκες γνώσεις ή δεξιότητες», δήλωσε ο Δρ Takahiro Fujimoto από την κλινική F στο Τόκιο, όπως μεταδίδει η New York Post. «Στην Ιαπωνία, αυτή η μέθοδος για να βοηθήσει στην απώλεια βάρους χρησιμοποιείται για πάνω από 30 χρόνια». Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Παχυσαρκία το 2023 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, παρακολούθησε 81 άνδρες που ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι για τρεις μήνες. Εκτός από την τοποθέτηση σφαιριδίων βελονισμού και στα δύο αυτιά τους (γνωστός ως ωτοβελονισμός), οι άνδρες κρατούσαν ημερολόγια με τη διατροφή τους και τους ζητήθηκε να μειώσουν την πρόσληψη τροφής στο μισό.

