Χάρι και Μέγκαν ζουν χωριστά πλέον

Διαστάσεις πυρκαγιάς παίρνουν οι φήμες που θέλουν τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ να έχουν «χωριστές ζωές», σύμφωνα με τη βασιλική σχολιάστρια, Celia Walden. Μιλώντας στο GB News, η Celia Walden τόνισε ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ακολουθούν διαφορετικές ατζέντες, όσον αφορά τα δημόσια καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα να περνούν λιγότερο χρόνο μαζί. Ακόμη, σχολίασε την επιθυμία της Μαρκλ να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αναφέροντας: «Θέλει η προσοχή να είναι σταθερά στραμμένη πάνω της, γιατί εκεί πρέπει να είναι πάντα η προσοχή» είπε. Ωστόσο, αυτή η επιθυμία για προσοχή θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού, καθώς η Celia Walden υπαινίχθηκε ψιθύρους ότι ο Χάρι και η Μέγκαν «απομακρύνονται ελαφρώς ο ένας από τον άλλον όσον αφορά τις ατζέντες τους». «Και οι δύο κάνουν κάπως χωριστές ζωές όσον αφορά τα δημόσια καθήκοντά τους αυτή τη στιγμή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρά τις φήμες αυτές, το ζευγάρι εθεάθη δημόσια, τη Δευτέρα 24 Απριλίου, όπου παρακολούθησαν έναν αγώνα μπάσκετ στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, ακολούθησε μια αμήχανη στιγμή όταν η Μαρκλ φάνηκε να σνομπάρει τον σύζυγό της, όταν προσπάθησε να τη φιλήσει. Η Δούκισσα του Σάσεξ ξέσπασε σε γέλια όταν ο πρίγκιπας Χάρι πήγε να τη φιλήσει. Χιλιάδες χειροκροτούσαν και επευφημούσαν το ζευγάρι, ενθαρρύνοντάς τους να φιληθούν, αλλά η Μέγκαν άρπαξε το χέρι του συζύγου της.

Χωρίς τη Μέγκαν θα παραστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου ο πρίγκιπας Χάρι. Η Μέγκαν θα μείνει στην Καλιφόρνια με τα δύο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Η στέψη είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαΐου στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ. Το Παλάτι ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει ότι ο Δούκας του Σάσεξ θα παραστεί στην τελετή στέψης στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στις 6 Μαΐου. Η Δούκισσα του Σάσεξ θα παραμείνει στην Καλιφόρνια με τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ».

Την ίδια μέρα με τη στέψη, ο γιος του Χάρι και της Μέγκαν, Άρτσι, θα γιορτάζει τα 4α γενέθλιά του. Σημειώνεται πως θα είναι η πρώτη φορά που ο Χάρι θα βρεθεί δημόσια με τη βασιλική οικογένεια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, Spare, όπου έβγαλε στη φόρα τα «άπλυτα» της βασιλική οικογένειας.

Prince Harry and Princess Meghan at the Lakers Game 😭😭 pic.twitter.com/5VQ3IaHb2T

— Alexis 🎖️MNOSL (@ArchewellBaby) April 25, 2023