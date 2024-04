Ουκρανία πόλεμος τώρα: «Η κατάσταση στο μέτωπο έχει επιδεινωθεί»

Ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η κατάσταση στο μέτωπο έχει επιδεινωθεί λόγω των πολλαπλών ρωσικών επιθέσεων. Ο Oleksandr Syrskyi δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από θέσεις τους στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, μετέδωσε το BBC. Η Ρωσία προσπαθεί να επωφεληθεί από την υπεροχή της σε ανθρώπινο δυναμικό και πυροβολικό πριν οι ουκρανικές δυνάμεις λάβουν τις πολυπόθητες προμήθειες νέων αμερικανικών όπλων. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων (49 δισεκατομμυρίων λιρών) για την Ουκρανία. Αλλά τα νέα αμερικανικά όπλα δεν έχουν ακόμη φτάσει στις γραμμές του μετώπου, όπου τα ουκρανικά στρατεύματα αγωνίζονται εδώ και μήνες με έλλειψη πυρομαχικών, στρατευμάτων και αεράμυνας.

«Η κατάσταση στο μέτωπο έχει επιδεινωθεί»,προειδοποίησε ο στρατηγός Σίρσκι σε ανάρτησή του στο Telegram την Κυριακή. Επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί από ορισμένες από τις θέσεις τους σε μια περιοχή του Ντονέτσκ που αποτελούσε μέρος μιας αμυντικής γραμμής, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάληψη της Αβντίεβκα από τη Ρωσία τον Φεβρουάριο.

Μεγάλο μέρος των μαχών λαμβάνει χώρα γύρω από το Τσάσιβ Γιαρ, ένα προπύργιο που ελέγχεται από το Κίεβο και στο οποίο η Ρωσία προσπαθεί να φθάσει μετά την κατάληψη της Αβντίεβκα. Νέες αμυντικές γραμμές είχαν δημιουργηθεί δυτικότερα σε ορισμένες περιοχές, με τον Ουκρανό αρχιστράτηγο να παραδέχεται την απώλεια εδαφών από τους προελαύνοντες Ρώσους. Η Μόσχα έχει εξασφαλίσει «τακτικές επιτυχίες σε ορισμένους τομείς» είπε ο ίδιος. Ο Σίσρσκι πρόσθεσε ότι οι πιο φρέσκες ουκρανικές ταξιαρχίες εναλλάσσονται σε αυτές τις περιοχές για να αντικαταστήσουν μονάδες που είχαν υποστεί απώλειες. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας νωρίτερα την Κυριακή ανέφερε ότι τα στρατεύματά του είχαν καταλάβει το χωριό Νοβομπαχμουτίβκα, περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της Αβντίεβκα.

Ο στρατηγός Σίρσκι ανέλαβε αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας τον Φεβρουάριο. Προηγήθηκαν εικασίες για ρήξη μεταξύ του προκατόχου του, Βαλέρι Ζαλούζνι, και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Σίρσκι προειδοποίησε ξανά ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στα ανατολικά της χώρας είχε «επιδεινωθεί σημαντικά».

