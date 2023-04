Κουέντιν Ταραντίνο – ταινίες: Γιατί δεν θέλει να βάζει σκηνές σεξ

Ο Κουέντιν Ταραντίνο θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους κινηματογραφιστές της γενιάς του, έχοντας γυρίσει μερικές από τις πιο εμβληματικές και αξέχαστες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Με μια καριέρα που διαρκεί πάνω από 30 χρόνια, ο Ταραντίνο έχει σκηνοθετήσει μόνο εννέα ταινίες μέχρι σήμερα, αλλά κάθε μία από αυτές, έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Παρά την περιορισμένη παραγωγή του, οι ταινίες του σκηνοθέτη έχουν αποσπάσει την αναγνώριση των κριτικών και έχουν επαινεθεί από το κοινό παγκοσμίως. Αυτό αποτελεί απόδειξη της φιλοσοφίας του, ότι η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα όταν πρόκειται για τη δημιουργία ταινιών.

Επί του παρόντος, ο Ταραντίνο εργάζεται πάνω στη δέκατη και τελευταία ταινία του, με τίτλο «The Movie Critic». Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Diari Ara, ο Ταραντίνο μίλησε για την αποστροφή του στα γυρίσματα σκηνών σεξ. Ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι βρίσκει τις ερωτικές σκηνές «προβληματικές» και ότι δεν είναι απαραίτητες για το είδος των ταινιών που θέλει να γυρίσει. «Είναι αλήθεια, το σεξ δεν αποτελεί μέρος του οράματός μου για τον κινηματογράφο», είπε. «Και η αλήθεια είναι ότι, στην πραγματική ζωή, είναι δύσκολο να γυρίσεις σκηνές σεξ, όλοι είναι πολύ σφιγμένοι. Και αν ήταν ήδη λίγο προβληματικό να το κάνεις πριν, τώρα είναι ακόμα πιο προβληματικό»

Ο Ταραντίνο πιστεύει ότι αν μια ερωτική σκηνή δεν είναι απαραίτητη για την ιστορία, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί. «Αν είχε προκύψει ποτέ μια σεξουαλική σκηνή που ήταν απαραίτητη για την ιστορία, θα την είχα κάνει, αλλά μέχρι στιγμής δεν ήταν», εξήγησε. Παρά την αποστροφή του για τις σκηνές σεξ, ο Ταραντίνο ήταν πάντα γνωστός για την αχαλίνωτη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική του ελευθερία. Στις ταινίες του έχει ξεπεράσει τα όρια της λογοκρισίας και των περιορισμών και είναι περήφανος για την ικανότητά του να αφηγείται τις ιστορίες που θέλει να πει χωρίς περιορισμούς.

«Είχα την τύχη να γράψω ιστορίες που συνδέθηκαν με πολλούς ανθρώπους και αυτό μου επέτρεψε να εξασκήσω την τέχνη μου χωρίς τους περιορισμούς που έχουν οι περισσότεροι κινηματογραφιστές» πρόσθεσε. Το μοναδικό στυλ και το όραμα του Ταραντίνο τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο σεβαστούς και διάσημους κινηματογραφιστές της βιομηχανίας. Η τελευταία του ταινία είναι βέβαιο ότι θα είναι πολυαναμενόμενη και οι θαυμαστές του είναι ενθουσιασμένοι να δουν τι τους επιφυλάσσει ο μετρ του κινηματογράφου.

“It’s a pain to shoot sex scenes… If there had ever been a sex scene that was essential to the story, I would have, but so far it hasn’t been necessary.” pic.twitter.com/RvAzrW3KhO

