Η «Κοκκινοσκουφίτσα», η La Liga και η ευρωπαϊκή Super League

Η κόντρα μεταξύ των εδραιωμένων οργανισμών του ποδοσφαίρου και της European Super League συνεχίζεται. Χθες (5/4), μετά την επανεκλογή του ως προέδρου της UEFA, ο Αλεκσάντερ Τσέφεριν, παρομοίασε την ESL με το παραμύθι της «Κοκκινοσκουφίτσας» κι αυτό οδήγησε την ισπανική La Liga να επιτεθεί επί της ουσίας σε δύο ομάδες του συνεταιρισμού της, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, συν τη Γιουβέντους με ένα ιδιαίτερο βίντεο. «Εκείνοι που προωθούν αυτό το πρότζεκτ λένε πως θέλουν να σώσουν το ποδοσφαίρου. Η ESL έχει εξελιχθεί σε χαρακτήρα από την “Κοκκινοσκουφίτσα”. Είναι, πια, ένας λύκος που έχει μεταμφιεστεί σε γιαγιά και είναι έτοιμος να σας καταβροχθίσει», είπε ο ισχυρός άνδρας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας στους παρευρισκόμενους του 47ου Κογκρέσου της UEFA.

«Ποιον πηγαίνουν να κοροϊδέψουν, όμως; Κανέναν. Είναι καρτέλ που νομίζουν πως βρίσκονται πάνω από την αξιοκρατία του αθλητισμού και τη Δημοκρατία. Βάζουν τα λεφτά πάνω από τους τίτλους. Τα εγχώρια πρωταθλήματα πρέπει να παραμείνουν οι πυλώτες του ποδοσφαίρου και χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων για να προστατεύσουμε αυτό το μοντέλο του ποδοσφαίρου που έχουμε», τόνισε ο Τσέφεριν. Αυτό εκμεταλλεύτηκε η La Liga που βρίσκεται σε «πόλεμο» με την Μπαρτσελόνα για πολλές υποθέσεις, ενώ για την ώρα δεν βρίσκεται σε ανοικτή διαμάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ιδίως με τον πρόεδρο της λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας, να λέει πως υποστηρίζει τη «βασίλισσα» πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο στο βίντεο που δημοσίευσε ο ισπανικός συνεταιρισμός υπάρχει ένα σημείο που επιτίθεται κεκαλυμμένα στον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς αναφέρει πως ο «μεγάλος κακός λύκος παρουσιάστηκε ως ο σωτήρας του ποδοσφαίρου».

Βέβαια, σύμφωνα με ισπανικά και ιταλικά ΜΜΕ, η συνεργασία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα και τη Γιουβέντους μπορεί σύντομα να διαλυθεί, ενώ αναμένουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το μονοπώλιο της UEFA και της FIFA που θα τους επέτρεπε να βάλουν τις βάσεις της European Super League, αν δικαιωθούν – κάτι που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Όπως αναφέρουν στην Ιταλία, το νέο Δ.Σ. της Γιουβέντους έχει δεύτερες σκέψεις για την παρουσία του συλλόγου στην ESL και ήδη επεξεργάζεται σχέδιο για το πώς θα μπορούσε να απεμπλακεί και να ζητήσει… συγχώρεση αμαρτιών από την UEFA. Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα η ολομέτωπη επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης προς την Μπαρτσελόνα για την «υπόθεση Νεγκρέιρα», καθώς και άλλα ζητήματα έχουν προκαλέσει ρωγμές στις σχέσεις των προέδρων των δύο συλλόγων με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να μην επισκέπτεται τον Τζουάν Λαπόρτα στα δύο τελευταία ντέρμπι στο «Καμπ Νόου».

“Domestic leagues must continue to be the cornerstones of football. We need everyone's support to protect the model against the Super League” – Ceferin, Lisbon, April 5th, 2023#EarnItOnThePitch pic.twitter.com/OUKsJVGxMm

— LaLiga English (@LaLigaEN) April 5, 2023