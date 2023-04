Μπρουκ Σιλντς ντοκιμαντέρ: Έφυγε «ολόγυμνη» από το δωμάτιο μετά την πρώτη ερωτική της επαφή

Η Μπρουκ Σιλντς «μετάνιωσε» που έχασε την παρθενιά της από τον Ντιν Κέιν. Στο ντοκιμαντέρ «Pretty Baby: Brooke Shields», το οποίο προβάλλεται τώρα στο Hulu, η ηθοποιός θυμάται ότι έφυγε «γυμνή» από το δωμάτιο αφού έχασε την παρθενιά της από τον πρωταγωνιστή του «Superman» πριν από 40 χρόνια περίπου. Η Σινλτς θυμάται ότι ο Κέιν ήταν «πιο άνετος με το σεξουαλικό κομμάτι» από ότι εκείνη. «Ήθελα στη σχέση περισσότερη αγάπη και δέσμευση. Έπρεπε να μάθουμε ο ένας στον άλλον για τον άλλον». Αν και η ίδια όπως λέει δεν κατάλαβε την αντίδρασή της στο σεξ, τώρα ξέρει ότι ένιωσε «λυπημένη και μετανιωμένη που έχασε την ευκαιρία να κατανοήσει την προσωπική της σεξουαλικότητα».

«Αισθάνομαι άσχημα γι’ αυτό το κορίτσι. Ήταν αρκετά μεγάλη για να αποκτήσει το σώμα της πραγματικά. Και… απλά δεν μπορούσα να φτάσω εκεί εκείνη τη στιγμή». Πριν από τη σχέση της με τον Κέιν, η Σιλντς είχε σεξουαλικοποιηθεί ως παιδική σταρ. Έπαιξε μια πόρνη στην ταινία Pretty Baby το 1978 σε ηλικία 11 ετών και εμφανίστηκε σε γυμνές σκηνές στην ταινία The Blue Lagoon τρία χρόνια αργότερα, κάτι που όπως έχει πει από τότε «δεν θα επιτρεπόταν» τώρα.

Η πιο διάσημη παρθένα στον κόσμο

Το μοντέλο χαρακτηρίστηκε ως «η πιο διάσημη παρθένα στον κόσμο» όταν έγραψε στα απομνημονεύματά της On Your Own το 1985 ότι δεν είχε ακόμα σεξ- μια αποκάλυψη για την οποία αργότερα μετάνιωσε. «Ήταν, εκ των υστέρων, λίγο λάθος μου να μιλήσω τόσο ανοιχτά για την παρθενιά μου, γιατί ποτέ δεν με άφησαν στην ησυχία μου» είχε πει στο Now What? With Brooke Shields τον Νοέμβριο του 2022. Εκτός από το ότι λάμβανε «γράμματα παιδιών που τη θαύμαζαν» και που της ζητούσαν συμβουλές για να κάνουν σεξ με τους συντρόφους τους, η Σιλντς βομβαρδιζόταν επίσης με «ανατριχιαστικές» ερωτήσεις από άνδρες.

«Το να βρεθώ στη γραμμή του πυρός σε τόσο νεαρή ηλικία με αυτόν τον τρόπο, μου έδωσε μια ανθεκτικότητα και με έβαλε σε θέση να είμαι έτοιμη για οτιδήποτε σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος μπορεί να είναι δύσκολος», δήλωσε. Η Σιλντς μιλάει με ειλικρίνεια στο νέο της ντοκιμαντέρ για τη σεξουαλικοποίηση που αντιμετώπισε, καθώς και για τον βιασμό της στα 20 της χρόνια.

Οι κόρες της δεν γνώριζαν

Οι κόρες της Σιλντς- η Rowan, 19 ετών, και η Grier, 16 ετών – δεν συνειδητοποίησαν ότι το ντοκιμαντέρ θα έβγαζε στο φως ιστορίες που «δεν γνώριζαν». «Είχα πρόβλημα μαζί τους… επειδή θύμωσαν που δεν τις ενημέρωσα για όλα», δήλωσε η Σιλντς στο People. «Αλλά είναι περιττό να πω ότι άνοιξε και κάποιες άλλες συζητήσεις». Το «Pretty Baby» έκανε πρεμιέρα χθες στο Hulu.