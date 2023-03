Η Μικρή Γοργόνα 2023: Η Χάλι Μπέιλι περνούσε 13 ώρες την ημέρα στο νερό για τις ανάγκες της ταινίας

Για να γίνει πριγκίπισσα Άριελ στην ταινία της Disney «Η μικρή γοργόνα» η Χάλι Μπέιλι βρίσκονταν πολλές φορές ακόμα και 13 ώρες μέσα στο νερό, όπως αποκάλυψε μιλώντας στο περιοδικό Edition. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ρομπ Μάρσαλ χρησιμοποίησε δεξαμενές νερού και οπτικά εφέ για να δημιουργήσει εκτεταμένες υποβρύχιες σκηνές. «Πίεσα όσο μπορούσα τον εαυτό μου. Και νιώθω ότι το μήνυμα από την [Άριελ] ήταν πως πρέπει να ξέρεις ότι το έχεις πάντα μέσα σου» είπε η Μπέιλι. Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η ταινία θα δώσει μια πιο σύγχρονη ματιά στην κλασική ιστορία της μικρής γοργόνας.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για τη δική μου εκδοχή της ταινίας γιατί σίγουρα έχουμε αλλάξει την οπτική τού να θέλει να φύγει από τον ωκεανό για ένα αγόρι», είπε ο Μπέιλι. «Είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Έχει να κάνει με τον εαυτό της, τον σκοπό της, την ελευθερία της, τη ζωή της και το τι θέλει» πρόσθεσε. «Ως γυναίκες είμαστε καταπληκτικές, είμαστε ανεξάρτητες, είμαστε μοντέρνες, είμαστε τα πάντα. Και χαίρομαι που η Disney αγγίζει μερικά από αυτά τα θέματα» τόνισε η Μπέιλι. Η «Μικρή γοργόνα» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 26 Μαΐου από την Disney.

