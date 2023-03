Όσκαρ 2023 Τζέιμι Λι Κέρτις: Viral τα… ξινά μούτρα της Άντζελα Μπάσετ

Η Τζέιμι Λι Κέρτις κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ, με την αντίπαλό της στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου, Άντζελα Μπάσετ, να μην ενθουσιάζεται και τόσο. Οι συνομήλικες Μπάσετ και η Τζέιμι Λι Κέρτις ήταν και οι δύο υποψήφιες για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για τους ρόλους τους στις ταινίες «Black Panther: Wananda Forever» και «Τα Πάντα Όλα», που σάρωσε στη φετινή απονομή των Βραβείων Όσκαρ. Το βραβείο κατέκτησε τελικά η Τζέιμι Λι Κέρτις, με την Μπάσετ να μη δείχνει και τόσο ενθουσιασμένη. Μάλιστα, όπως την κατέγραψαν οι κάμερες, δεν σηκώθηκε καν από τη θέση της για να χειροκροτήσει την αντίπαλό της.

Ορισμένοι χρήστες του Twitter απογοητεύτηκαν που είδαν την πρωταγωνίστρια του «Black Panther» να φέρεται τόσο εγωιστικά, ενώ άλλοι απλώς απογοητεύτηκαν που δεν κέρδισε η Μπάσετ. «Η αντίδραση της Άντζελα Μπάσετ με πληγώνει» ανέφερε κάποιος, με έναν άλλον να σχολιάζει: «Ανεξάρτητα από το ποιος κέρδισε αυτό το Όσκαρ, η Άντζελα Μπάσετ θα μπορούσε να χειροκροτήσει τη νικήτρια. Το να κάθεσαι εκεί και να μη χειροκροτάς επειδή δεν κέρδισες…».

«Άντζελα Μπάσετ, να χάνεις με αξιοπρέπεια. Όχι να κάθεσαι εκεί κατσουφιασμένη και τσαντισμένη» πρόσθεσε ένας τρίτος. Κάποιοι άλλοι θαυμαστές σχολίασαν λίγο διαφορετικά την αντίδρασή της. «Μου λες ότι αυτή η γλυκανάλατη παράσταση από την Τζέιμι Λι Κέρτις ήταν καλύτερη από αυτό το έργο τέχνης που παρέδωσε η Άντζελα Μπάσετ;» έγραψε ένας.

«Από την αντίδραση της Άντζελα Μπάσετ στην αναφώνηση του ονόματος της Τζέιμι Λι Κέρτις μπορείτε να καταλάβετε πόσα θα σήμαινε για εκείνη αυτό το Όσκαρ. Είναι, ήταν και θα είναι πάντα απίστευτη. Ελπίζω να τη δω σύντομα σε αυτή τη σκηνή» συμπλήρωσε ένας άλλος.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις έλαβε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας της για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All at Once». Η ελεύθερη ερμηνεία της Ντέιρντρε, μοναχικής και ψυχαναγκαστικής υπαλλήλου του IRS, που μεταμορφώνεται σε παθιασμένη ερωμένη σε εναλλακτικό σύμπαν όπου οι άνθρωποι έχουν… χοτ-ντογκ για δάχτυλα, της χάρισε το αγαλματίδιο. Κέρδισε τις ανταγωνίστριές της Άντζελα Μπάσετ («Black Panther: Wakanda Forever»), Κέρι Κόντον («Τα πνεύματα του Ινισέριν») Χονγκ Τσάου («Η φάλαινα») και Στέφανι Χσου («Τα πάντα όλα»).

Η ηθοποιός έλαβε το Β’ Γυναικείου Ρόλου κι όταν ανέβηκε στη σκηνή, δυσκολεύτηκε να κρύψει τη συγκίνηση της. Η Τζέιμι Λι Κέρτις είπε πως οι γονείς της, Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι, είχαν προταθεί για Όσκαρ χωρίς να κερδίσουν. «Κέρδισα Όσκαρ!» είπε η 64χρονη ηθοποιός και τους έστειλε ένα φιλί στον ουρανό. Η ηθοποιός αφιέρωσε κι ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας της, στη σημασία του να κερδίζουν Όσκαρ ταινίες αυτής της κατηγορίας.

“I know it looks like I’m standing up here by myself, but I am not. I am hundreds of people…we just won an Oscar.”

Jamie Lee Curtis accepts the Academy Award for Best Actress in a Supporting Role for “Everything Everywhere All at Once.”https://t.co/OizA2V2cyr#Oscars pic.twitter.com/TsfrmiEWI5

— ABC News (@ABC) March 13, 2023