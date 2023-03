Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ο οικολόγος που ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα με αεροπλάνο

Ως «οικολογικός υποκριτής», όπως χαρακτηριστικά, γράφει η Daily Mail κατηγορήθηκε ο διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ ο πρωταγωνιστής του «Τιτανικού» στοχοποιήθηκε ξανά με αφορμή την παρουσία του στα Green Carpet Fashion Awards (Βραβεία Βιώσιμης Μόδας) στο Λος Άντζελες, την ίδια στιγμή που φέρεται να έχει ταξιδέψει πάνω από 12.000 αεροπορικά μίλια μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Τα συγκεκριμένα βραβεία, τιμούν ανθρώπους από τη βιομηχανία της μόδας και του θεάματος, που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση του «πράσινου» τρόπου ζωής. Παρόλα αυτά ο ίδιος δεν φαίνεται να ακολουθεί τον τρόπο ζωής για το οποίο «μάχεται».

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντι Κάπριο δέχεται «πυρά» για το ίδιο λόγο. Υπενθυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι ο πρώην Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου στοχοποίησε τον Ντι Κάπριο, μετά από μια ανάρτηση που έκανε για την αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγραψε στο Twitter: «Πόσο εκτεταμένη είναι η αποψίλωση στον Αμαζόνιο, ένα από τα πιο σημαντικά μέρη στον πλανήτη μας για τους ανθρώπους και την άγρια ζωή. Σύμφωνα με τον χάρτη, η περιοχή έχει δεχτεί σφοδρή και παράνομη αποψίλωση τα τελευταία 3 χρόνια, από μια εξορυκτική βιομηχανία».

Λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος προχώρησε κι εκείνος σε ένα άκρως ειρωνικό tweet. Συγκεκριμένα ο Μπολσονάρου έγραψε: «Πάλι εσύ, Λέο; Με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι το καλύτερό μου “εκλογικό καλώδιο”, όπως λέμε στη Βραζίλία. Θα σου έλεγα ξανά, να αφήσεις το γιοτ σου, πριν κάνεις μάθημα στον κόσμο, αλλά σας ξέρω εσάς τους προοδευτικούς. Θέλετε να αλλάξετε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά όχι τους εαυτούς σας, οπότε, θα σας τη χαρίσω».

How extensive is deforestation in Amazonia, one of the most important places on the planet for people & wildlife? According to this map from @mapbiomas, the region has faced an onslaught of illegal deforestation at the hands of extractive industry over the last 3 years. pic.twitter.com/BLxUC3S3z7

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) July 26, 2022