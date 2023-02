Αντιστράτηγος Πούτιν – στριπτίζ: Σάλος με ακατάλληλο βίντεο

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στη Μόσχα ένα βίντεο διάρκειας 44 δευτερολέπτων που κυκλοφόρησε αρχικά στο Telegram και από εκεί στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής, στο οποίο διακρίνεται Ρώσος αξιωματούχος και έμπιστος του Πούτιν να κάνει… στριπτίζ και να λικνίζεται υπό τους ήχους χορευτικής μουσικής. Ο λόγος γίνεται για τον 57χρονο αντιστράτηγο Αλεξάντρ Ματόβνικοβ, ο οποίος σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, θεωρείται υπεύθυνος για τις σοβαρές ζημιές ύψους 274 εκατομμυρίων λιρών που υπέστη χθες ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος.

Ο αντιστράτηγος Ματόβνικοβ είναι σήμερα αναπληρωτής αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας, με ευθύνη για τη στρατιωτική παρουσία της Μόσχας στη γειτονική Λευκορωσία. Αποτελεί πρώην μέλος του σημαίνοντος συμβουλίου ασφαλείας της Μόσχας και υπηρέτησε ως στρατιωτικός ηγέτης του Πούτιν στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια του Βόρειου Καυκάσου, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία.

Putins commander-in-chief of the ground forces Oleksandr Matovnikov when Rod Stewart is on the radio. pic.twitter.com/mYC1BKXVyH

— Thomas (@Stomatol3000) February 28, 2023