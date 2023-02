Λεονάρντο Ντι Κάπριο – Τζίτζι Χαντίντ: Ξανά μαζί το πρώην ζευγάρι;

Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό τους, ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» μια συνάντηση των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζίτζι Χαντίντ. Οι δυο τους εθεάθησαν να διασκεδάζουν σε κοινή παρέα και ξένα δημοσιεύματα τους θέλουν να δίνουν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Ο ηθοποιός και το μοντέλο βρέθηκαν στο Μιλάνο για τα γενέθλια ενός κοινού τους φίλου. Άτομο που ήταν στο πάρτι δήλωσε σύμφωνα με το Page Six ότι δεν έδειχναν να είναι ξανά ζευγάρι από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν ο ένας στον άλλον.

Άλλη πηγή υποστήριξε ότι « ο Ντι Κάπριο και το μοντέλο κάθισαν μαζί στο ιδιωτικό μπαρ κοντά ο ένας στον άλλο πριν το γεύμα. Χαμογελούσαν ο ένας στον άλλο». Αφού κάθισαν μόνο μία ώρα στο δείπνο γενεθλίων, έφυγαν με διαφορετικές κατευθύνσεις. Επομένως, παραμένει άγνωστο εάν το πρώην ζευγάρι είναι ξανά μαζί, ή εάν επρόκειτο για μια τυχαία συνάντηση.

Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid were spotted at a party together following alleged breakup, TMZ reports:

“Things became hectic once they realized they were spotted — Gigi tried hiding behind her bodyguard at one point.” pic.twitter.com/ym5pmv2mO3

— Pop Base (@PopBase) February 24, 2023