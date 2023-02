«Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» Βραβεία BAFTA: Έσπασε τα ρεκόρ η ταινία

Η ταινία «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» του Έντβαρντ Μπέργκερ ήταν η μεγάλη νικήτρια στα βρετανικά βραβεία BAFTA αφού απέσπασε και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην χθεσινοβραδινή απονομή, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Ο Αμερικανός ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ κέρδισε το βραβείο BAFTA καλύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στη βιογραφική ταινία «Έλβις», όπου υποδύεται τον θρύλο του ροκ-εντ-ρολ. Ο Μπάτλερ ήταν από τα φαβορί, μαζί με τους Κόλιν Φάρελ και Μπρένταν Φρέιζερ. Στην Κέιτ Μπλάνσετ πήγε το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Tar, όπου υποδύεται μια διευθύντρια ορχήστρας η οποία εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο.

Τα πήρε όλα… το «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο»

Στον Γερμανό Έντβαρντ Μπέργκερ απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο». Η ταινία διακρίθηκε σε πολλές κατηγορίες καθώς κέρδισε κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, ξενόγλωσσης (μη αγγλόφωνης) ταινίας, φωτογραφίας, ήχου και πρωτότυπης μουσικής επένδυσης. «Σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες την αυτοπεποίθηση να μετατρέψω τις αμφιβολίες σε πίστη για να κάνω αυτήν την ταινία», είπε ο 53χρονος σκηνοθέτης απευθυνόμενος στην κόρη του, παραλαμβάνοντας το βραβείο του. Ευχαρίστησε επίσης το συνεργείο του και τους συνυποψηφίους του. «Είναι μια τεράστια, τεράστια τιμή», πρόσθεσε. Η δραματική ταινία του Netflix, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ για τη φρίκη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως τον βιώνει ένας νεαρός Γερμανός στρατιώτης, ήταν υποψήφια συνολικά για 14 βραβεία.

Δύο βραβεία στα «Τα πνεύματα του Ινισέριν»

«Τα πνεύματα του Ινισέριν» κέρδισαν και τα δύο βραβεία στις κατηγορίες καλύτερου δεύτερου ρόλου, με τους Κέρι Κόντον και Μπάρι Κίογκαν. Στην έναρξη της βραδιάς, η ηθοποιός Έλεν Μίρεν, που κέρδισε βραβεία BAFTA και Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Η βασίλισσα», όπου υποδυόταν τη βασίλισσα Ελισάβετ, απέτισε φόρο τιμής στη μονάρχη που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο. Ο εγγονός της βασίλισσας και πρόεδρος των BAFTA, πρίγκιπας Ουίλιαμ, ήταν παρών στην εκδήλωση, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Στο Ναβάλνι το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ

Το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε απόψε στην ταινία «Ναβάλνι» που είναι αφιερωμένη στον Ρώσο αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ωστόσο ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της δεν μπόρεσε να παραστεί στην απονομή των BAFTA, για λόγους ασφαλείας. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τη συνωμοσία γύρω από τη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι– ο οποίος σήμερα είναι φυλακισμένος στη Ρωσία– με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Σιβηρία το 2020. Νοσηλεύτηκε στο Βερολίνο και κατηγόρησε το Κρεμλίνο για τη δηλητηρίασή του.

Αναλυτικά οι νικητές των βρετανικών βραβείων BAFTA

Καλύτερος Α΄ανδρικός ρόλος

Όστιν Μπάτλερ

Καλύτερη ταινία

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Βραβείο ανερχόμενου αστέρα (για το βραβείο ψηφίζει το κοινό)

Έμα Μάκεϊ

Καλύτερος Α΄γυναικείος ρόλος

Κέιτ Μπλάνσετ

Βραβείο Αδελφότητας BAFTA

Σάντι Πάουελ

Καλύτερος Β’ γυναικείος ρόλος

Κέριν Κόντον

Η Κέριν Κόντον πήρε το βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Καλύτερη βρετανική ταινία

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Καλύτερος Β΄ανδρικός ρόλος

Μπάρι Κίογκαν

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

An Irish Goodbye

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

Ναβάλνι

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερη σκηνοθεσία

Έντουαρτ Μπέργκερ

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Καλύτερη μουσική επένδυσης

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερο μοντάζ

Πολ Ρότζερς

Καλύτερα ειδικά οπτικά εφέ

Avatar: The Way of Water

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερος ήχος

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Το αγόρι, ο τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο

Καλύτερο ντεμπούτο από Βρετανό ηθοποιός

Σάρλοτ Γουέλς

Καλύτερο μακιγιάζ και κομμώσεις

Elvis

Καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας

Τζέιμς Φρεντ

Καλύτερη ενδυματολογία

Κάθριν Μάρτιν

Καλύτερη σκηνογραφία

Babylon

Bafta Award for Best Casting

Elvis

Η ταινία

Το Ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο (αγγλ. All Quiet on the Western Front) είναι κινηματογραφικό αντιπολεμικό έργο του 1930 βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Βραβεύτηκε με το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία το 1930 και είναι μια από τις πιο γνωστές αντιπολεμικές κινηματογραφικές ταινίες. Επειδή εκείνη την εποχή πολλές κινηματογραφικές αίθουσες ακόμα δεν είχαν εξοπλιστεί με την τότε καινούργια τεχνολογία, το έργο κυκλοφόρησε σε δύο εκδόσεις. Μία με ήχο και μία ως βουβή ταινία. Το 1991 η ταινία χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πλοκή

Βρισκόμαστε στη Γερμανία στις αρχές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Γίνεται επιστράτευση και ο κόσμος είναι κατενθουσιασμένος. Στους δρόμους επικρατεί πανηγυρικός ενθουσιασμός. Οι στρατιώτες φεύγουν εθελοντές για το μέτωπο συνοδευόμενοι από τους ήχους των στρατιωτικών εμβατηρίων που παίζουν οι μπάντες, ενώ πλήθος άνδρες γυναίκες και παιδιά τους χειροκροτεί, τους ρίχνει λουλούδια και τους κουνάει καπέλα και μαντήλια. Ο ταχυδρόμος Χίμμελστος μοιράζει τα γράμματα βιαστικά για να πάει και αυτός να παρουσιαστεί, αφού είναι αξιωματικός. Μόνο σε μια αίθουσα του Γυμνασίου ο καθηγητής Κάντορεκ διδάσκει με στόμφο τους μαθητές του, αλλά η φωνή του δεν ακούγεται από τα εμβατήρια.

Έχουν αρχαία Ελληνικά και στον πίνακα είναι γραμμένοι οι στίχοι του Ομήρου:

Ἄνδρα μοι ἔννεπε,

μοῦσα, πολύτροπον,

ὃς μάλα πολλὰ

Καθώς οι παρελάσεις έξω από το ανοιχτό παράθυρο για μια στιγμή λιγοστεύουν και οι ήχοι των εμβατηρίων κάπως απομακρύνονται, η φωνή του καθηγητή ακούγεται ξανά. Αντί για το μάθημα βγάζει έναν φλογερό πατριωτικό λόγο και παροτρύνει τους νέους να κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον. Τελικά καταφέρνει να παρασύρει όλη την τάξη και να τους κάνει να πάνε όλοι σύσσωμοι εθελοντές. Στον στρατώνα ο ενθουσιασμός είναι ακόμα μεγαλύτερος. Οι νεαροί στρατιώτες νοιώθουν σαν σε εκδρομή. Συναντάνε τον ταχυδρόμο Χίμμελστος με στολή αξιωματικού. Ο Χίμμελστος που τώρα είναι ο διοικητής τους όμως είναι αυστηρός εκπαιδευτής και τους ταράζει στην εκπαίδευση. Τελικά παίρνουν διαταγή να πάν στο μέτωπο. Εκεί, στο Δυτικό Μέτωπο τους περιμένει μια άλλη πραγματικότητα, φρικτή και απάνθρωπη.

Πολλοί από τους στρατιώτες πληγώνονται βαριά ή βρίσκουν φρικτό θάνατο.

Ο Μπόυμερ στη διάρκεια μιας επίθεσης εμπλέκεται σε μια σωματική πάλη με έναν Γάλλο στρατιώτη, και αφού τον πληγώσει θανάσιμα με την ξιφολόγχη εγκλωβίζεται στον κρατήρα μιας βόμβας μαζί με τον πληγωμένο Γάλλο. Έξω από τον κρατήρα η μάχη και οι βομβαρδισμοί μαίνονται, και ο Μπόυμερ είναι αδύνατο να εγκαταλείψει τον κρατήρα για μερόνυχτα. Ο Γάλλος που είναι βαριά τραυματισμένος αλλά δεν έχει πεθάνει ακόμα συνέρχεται. Ο Μπόυμερ τον βλέπει σαν άνθρωπο και τραυματία στρατιώτη και του δίνει να πιει τις τελευταίες σταγόνες νερό από το παγούρι του. Ο Γάλλος βασανίζεται και δεν μπορεί να πεθάνει. Βογκάει. Ο Μπόυμερ βασανίζεται από τις τύψεις επειδή τον τραυμάτισε θανάσιμα, αλλά ακόμα περισσότερες τύψεις τον πιάνουν όταν ο Γάλλος πεθαίνει και μένει ακίνητος και μισοκαθισμένος να τον κοιτάει με ανοιχτά τα μάτια.

Σε μια διακοπή της μάχης ο Μπόυμερ βγαίνει από τον κρατήρα και γυρνάει στη μονάδα του.

Παίρνει παράσημο και γυρίζει στο σπίτι του με άδεια. Εκεί τον υποδέχονται όλοι σαν ήρωα και του ζητούν να τους εξιστορεί συνέχεια τους διάφορους ηρωισμούς του μετώπου. Ο Μπόυμερ εγκαταλείπει. Ξαφνικά φτάνει στο σχολείο του και βρίσκει τον καθηγητή Κάντορεκ να βγάζει ακριβώς τον ίδιο φλογερό λόγο σε μια άλλη τάξη με πολύ νεότερους μαθητές. Ο καθηγητής τον αναγνωρίζει και τον φωνάζει όλο χαρά και υπερηφάνεια να πλησιάσει και να τους πει πώς είναι στο μέτωπο. Ο Μπόυμερ λέει ότι το μέτωπο είναι φρικτό και θερίζει ο θάνατος. Καθηγητής και μαθητές είναι απογοητευμένοι και τον κατηγορούν για δειλία.

Ο Μπόυμερ ξαναγυρνάει στο μέτωπο.

Όλοι έχουν σκοτωθεί. Μόνο δυο γνωστοί του έχουν μείνει ακόμα. Τη στιγμή της συνάντησης όμως μια βόμβα που θα σκάσει μακρυά θα εκτινάξει ένα μικρό θραύσμα που θα σκοτώσει τον ένα από αυτούς. Ο Μπόυμερ βλέπει μια πεταλούδα και προσπαθεί να την πιάσει με το χέρι, όταν μια αδέσποτη σφαίρα θα τον σκοτώσει και αυτόν.. Μια ημέρα του Οκτώβρη του 1918,κατά την οποία δεν συνέβη τίποτε,και γι’ αυτό το πολεμικό δελτίο ειδήσεων ήτανε πολύ περιληπτικό με τα λόγια: «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο».

Βραβεία

Η ταινία βραβεύτηκε το 1930 με το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας. Ο σκηνοθέτης Lewis Milestone βραβεύτηκε με το Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Το 1990 το έργο καταγράφηκε στη λίστα του National Film Registry. Σε ένα γκάλοπ του American Film Institute το 1998 για τις 100 καλύτερες αμερικάνικες ταινίες έφτασε στην 54η θέση. Το 1979 κυκλοφόρησε μια καινούργια έκδοση του έργου υπό τη σκηνοθεσία του Delbert Mann. Η επανέκδοση ήταν περίπου 15 λεπτά μεγαλύτερης διάρκειας και προορίστηκε για την τηλεόραση. Το έργο ήταν καλύτερα γυρισμένο και είχε καλύτερα εφέ. Βραβεύτηκε και με Golden Globe του 1980 ως καλύτερη παραγωγή. Παρόλα αυτά δεν γνώρισε ούτε την ίδια επιτυχία, ούτε και έγινε τόσο πολύ γνωστό όσο η πρώτη έκδοση του 1930.