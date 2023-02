Sex and the City 2023: Μαζί ξανά Κάρι και Έινταν

Το βράδυ της Πέμπτης η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε μια συναρπαστική έκπληξη για τους λάτρεις του «Sex and the City»! Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα σετ από φωτογραφίες που τη δείχνουν να μοιράζεται ένα γλυκό φιλί με τον Τζον Κόρμπετ, δηλαδή τον Έινταν του «Sex and the City»! Συνοδευόμενες από τον ενθουσιώδη υπότιτλο «This is not a drill», οι φωτογραφίες φαίνονται να είναι από τα γυρίσματα της σειράς «And Just Like That», που ακολουθεί τις περιπέτειες της Κάρι 13 χρόνια μετά το τέλος του «Sex and the City». Το καταδικασμένο ρομάντζο της Κάρι και του Έιντεν ήταν ένα από τα πιο αξέχαστα στοιχεία της orginal σειράς, και φυσικά, η επανασύνδεσή τους έχει αφήσει τους fan κατενθουσιασμένους!

O επίσημος λογαριασμός του «And Just Like That» επίσης ανέβασε μια φωτογραφία του φιλιού, προσθέτοντας: «Και κάπως έτσι, η Κάρι είναι και πάλι στις μύτες των ποδιών της!» Το «Sex and the City» ξεκίνησε το 1998 και διήρκησε 6 χρόνια, αποτελώντας παγκόσμιο φαινόμενο και στυλοβάτη της 2000s κουλτούρας. Το «And Just Like That» ξεκίνησε το 2021 και αναβιώνει τον κόσμο της Κάρι και της παρέας της. Η σειρά είχε μεγάλη επιτυχία με τους νοσταλγικούς λάτρεις της original σειράς, και αυτή τη στιγμή, το καστ γυρίζει τον δεύτερο κύκλο της. Η πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου αναμένεται το καλοκαίρι του 2023!