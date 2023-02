Πάμελα Άντερσον ντοκιμαντέρ: Το τηλεφώνημα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ που την έκανε να… κοκκινίσει

Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη ζωή της Πάμελα Άντερσον μέσα από την αυτοβιογραφία της, με τίτλο «Love, Pamela» και το νέο της ντοκιμαντέρ στο Netflix έχουν προκαλέσει αίσθηση στο κοινό της. Σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου της μάλιστα, αναφέρεται στο παρ’ ολίγον ειδύλλιο με τον Τζον Κένεντι. Όπως λέει, οι δυο τους είχαν στο παρελθόν μια παράξενη τηλεφωνική συνομιλία, την οποία «ακόμα θυμάται και κοκκινίζει». Πιο συγκεκριμένα, ο Κένεντι την ήθελε στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του περιοδικού του, με τίτλο «George», πράγμα που δεν συνέβη τελικά, αφού η ηθοποιός δεν ήταν διαθέσιμη εκείνο το διάστημα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν τα παράτησε και τρία χρόνια αργότερα, η Πάμελα Άντερσον φωτογραφήθηκε για το περιοδικό. Την ημέρα της φωτογράφισης, εκείνος απουσίαζε. Την κάλεσε όμως, τηλεφωνικά, προκειμένου να απολογηθεί.

«Μου τηλεφώνησε στη φωτογράφιση για να μου ζητήσει συγγνώμη που δεν ήταν εκεί. Κι εγώ σκέφτηκα: “Ευχαριστώ τον Θεό που δεν είναι εδώ, θα είχα πολύ άγχος”», γράφει στο βιβλίο της, ενώ αναφέρει επίσης πως η εν λόγω φωτογράφιση ήταν γυμνή. «Ζαλίστηκα με το τηλεφώνημα, ντρεπόμουν. Έκανα ήχους που δεν αναγνώριζα, κάτι σαν τσιρίδες. Δεν έβλεπα την ώρα να κλείσω το τηλέφωνο», αναφέρει.

Μάλιστα, σημείωσε πως ήταν η πιο ντροπιαστική στιγμή της ζωής της, καθώς δεν συνηθίζει να νιώθει αμήχανα με τους άνδρες. «Ήταν τόσο γοητευτικός, κοκκίνιζα καθ’ όλη τη διάρκεια του τηλεφωνήματος. Δεν ήταν για εμένα, ήταν πολύ καλύτερός μου», γράφει η Πάμελα Άντερσον. Τέλος, αναφέρει πως ο Τζον Κένεντι προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά μαζί της, καλώντας την στο τηλέφωνο, όμως εκείνη δίστασε να τον πάρει πίσω. «Ήμουν πολύ ντροπαλή για να τον καλέσω», παραδέχτηκε κλείνοντας.

Pam Anderson Reveals JFK Jr. Tried To Reach Out To Her After She Was In His Magazine: ‘I Was Too Shy’ Pamela Anderson reminisces about posing for John F. Kennedy Jr.'s magazine 'George' and how he tried to get in touch with her after the shoot. https://t.co/2c8KSynTYx #celebrit…

— @Reportfeed – Celebrity News and Gossip (@reportfeed) January 31, 2023