Ουκρανία τώρα – επίθεση: Η Ρωσία σφυροκοπά ξανά με πυραύλους

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίρια στο νότιο τμήμα του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. «Έχουμε πληροφορίες για έναν νεκρό και δύο τραυματίες» στην συνοικία Γκολοσιίβσκι, στον νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram. Από την πλευρά της η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου διευκρίνισε ότι οι απώλειες οφείλονται σε θραύσματα πυραύλου που καταρρίφθηκε.

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία στη διάρκεια της ώρας αιχμής σήμερα το πρωί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συνέστησαν στους Ουκρανούς να σπεύσουν στα καταφύγια καθώς οι δυνάμεις της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριπταν εισερχόμενους πυραύλους. Η ρωσική πυραυλική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ουκρανία έχει τεθεί στο στόχαστρο «περισσότερων από 30 ρωσικών πυραύλων», σημείωσε εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας σε δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση.

Fifteen cruise missiles fired toward #Kyiv were shot down by air defense forces. Meanwhile, a photo was published showing the results of the attack. pic.twitter.com/P1Ar6NRAnb — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2023

«Έξι Tu-95 απογειώθηκαν από την (ρωσική) περιφέρεια του Μουρμάνσκ και εξαπέλυσαν πυραύλους. Περιμένουμε περισσότερους από 30 πυραύλους» συνολικά, «οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές. Η αντιαεροπορική άμυνα λειτουργεί», διευκρίνισε ο Γιούρι Ίγκνατ, την ώρα που τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ήδη για εκρήξεις σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες και οι περιφερειάρχες γνωστοποιούσαν ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η αντιαεροπορική άμυνα.

BREAKING: One person has died and two people wounded following a missile strike in a non-residential building in Kyiv, according to the mayor's office. Ukraine latest: https://t.co/2qigV4XevR 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ivU34Kf0Bw — Sky News (@SkyNews) January 26, 2023

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για drones

Αξιωματούχοι του Κιέβου σημείωσαν ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε περισσότερους από 15 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς την ουκρανική πρωτεύουσα. «Ο εχθρός εκτόξευσε περισσότερους από 15 πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του Κιέβου. Χάρη στην εξαιρετική δουλειά της αντιαεροπορικής μας άμυνας όλοι οι στόχοι καταστράφηκαν», δήλωσε ο αξιωματούχος της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου Σέρχιι Πόπκο σε ανάρτησή του στο Telegram. «Ωστόσο ο κίνδυνος των αεροπορικών επιδρομών δεν έχει παρέλθει», πρόσθεσε. «Παραμείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού», υπογράμμισε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου κάλεσε κι αυτός τους κατοίκους της πρωτεύουσας να παραμείνουν στα καταφύγια αφού ακούστηκε έκρηξη μετά τις αναφορές των ουκρανών αξιωματούχων για ομοβροντία ρωσικών πυραύλων. «Έκρηξη στο Κίεβο! Παραμείνετε στα καταφύγια», ανέφερε στο Telegram ο Βιτάλι Κλίτσκο. Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν πλήγματα από ρωσικούς πυραύλους σε αδιευκρίνιστες περιοχές της κεντρικής περιφέρειας Βινίτσια κι άλλα μέρη της χώρας. «Σε διάφορες περιοχές και στην περιφέρεια της Βινίτσια συγκεκριμένα υπάρχουν πλήγματα από ρωσικούς πυραύλους», σημείωσε ο Γιούρι Ίγκνατ στις δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση. Ο περιφερειάρχης της Βινίτσια επιβεβαίωσε τα πλήγματα στην περιοχή του και σημείωσε ότι δεν υπάρχουν απώλειες.

Πύραυλοι πετούν στην επικράτεια της Ουκρανίας

Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή ήχησε στη χώρα σήμερα το πρωί την ώρα που οι άνθρωποι πήγαιναν στις δουλειές τους. Στην πρωτεύουσα πλήθη ανθρώπων κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό, όπου κάποιοι καθόντουσαν σε κουβέρτες και μικρές πλαστικές καρέκλες. Η Ρωσία στοχοθετεί από τον Οκτώβριο κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας με επιδρομές με πυραύλους και drones, με αποτέλεσμα να προκαλούνται στη χώρα μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, την ύδρευση και τη θέρμανση. Νωρίτερα δημοσιογράφος του Reuters ανέφερε ότι άκουσε τον ήχο πυραύλου που ίπτατο σε χαμηλό ύψος, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Κίεβο. Δύο πύραυλοι εντοπίστηκαν επίσης πάνω από την περιφέρεια του Μικολάιφ, ανέφερε παράλληλα ο περιφερειάρχης Βιτάλι Κιμ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Πύραυλοι πετούν στην επικράτεια της Ουκρανίας. Τουλάχιστον δύο βορειοδυτικά στην περιφέρεια Μικολάιφ», σημείωσε. «Οι πρώτοι ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν», δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ, ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα το πρωί ότι κατέρριψε το σύνολο των 24 μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας. «Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο εχθρός χρησιμοποίησε 24 drones Σαχέντ», ιρανικής κατασκευής, ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία σε ανάρτησή της στο Telegram. «Και οι 24 καταστράφηκαν» από τις ουκρανικές δυνάμεις, πρόσθεσε.

Τα 15 από τα drones-καμικάζι καταρρίφθηκαν γύρω από το Κίεβο, όπου δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτροδότησης DTEK ανακοίνωσε ότι «έκτακτες» διακοπές ρεύματος ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα και τρεις περιφέρειες εν μέσω των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. «Είναι ένα προληπτικό μέτρο που θα επιτρέψει να αποφευχθούν σημαντικές ζημιές στις ηλεκτρικές υποδομές αν οι πύραυλοι του εχθρού πλήξουν τον στόχο τους», διευκρινίζει η εταιρεία στο Telegram.

Πέραν της πρωτεύουσας, το μέτρο των διακοπών ρεύματος έχει εφαρμοστεί στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως και σε αυτές της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, και του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική, σύμφωνα με την DTEK. Aξιωματούχος της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Οδησσού δήλωσε παράλληλα ότι δύο βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής υπέστησαν ζημιές από τα νέα ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν σήμερα το πρωί στην Ουκρανία. «Δύο κρίσιμης σημασίας ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού υπέστησαν ζημιές», σημείωσε σε ανακοίνωσή του. Δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα, πρόσθεσε και κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν στα καταφύγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ