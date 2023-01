Μάργκοτ Ρόμπι στυλ: Η 32χρονη ηθοποιός κερδίζει τον τίτλο της πιο καλοντυμένης της δεκαετίας

Επέστρεψε στα πάτριά εδάφη της, την Αυστραλία, στο πλαίσιο της περιοδείας για την προώθηση του Babylon στο εξωτερικό, και η Μάργκοτ Ρόμπι δεν απογοήτευσε σε ό,τι αφορά το στυλ της, κάνοντας μια σούπερ σέξι και λαμπερή εμφάνιση. Η 32χρονη ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα με το μάξι μπλε ανοιχτό φόρεμα της, το οποίο είχε ένα τολμηρό σκίσιμο και ήταν διακοσμημένο με κόκκινες δαντελένιες λεπτομέρειες. Το look της συζητήθηκε ιδιαίτερα, αφού ενθουσίασε με το αποκαλυπτικό ντεκολτέ που κολάκευε ιδιαίτερα το μπούστο της.

Η Margot απογείωσε την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ασορτί πέδιλα, ενώ από κοσμήματα επέλεξε να φορέσει απλώς τη βέρα της. Η ηθοποιός έκανε τα μαλλιά της χαλαρές μπούκλες, ολοκληρώνοντας έτσι την εμφάνισή της.

Margot Robbie: Με άψογη εμφάνιση σε όλες τις περιστάσεις

Η Margot Robbie μάς εμπνέει συχνά με τα looks που υιοθετεί στις επίσημες εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας ότι, είτε κάνει minimal είτε πριγκιπικές εμφανίσεις, είναι πάντα άψογη στο κόκκινο χαλί. Και οι προηγούμενες, στην πρεμιέρα της ταινίας «Babylon» όπου πρωταγωνιστεί με τον Brad Pitt, αλλά και στις Χρυσές Σφαίρες, ήταν απλώς υπέροχες. Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας της ταινίας της, λοιπόν, η Margot Robbie επέλεξε ένα cape dress του οίκου Valentino σε κόκκινο χρώμα και ήταν απλώς εκθαμβωτική.

You know what? I really have to hand it to Margot Robbie’s stylist for her continued dedication in humiliating this poor woman on every red carpet — this time, turning her INTO a red carpet pic.twitter.com/689edaRyVk

— Meech (@MediumSizeMeech) January 13, 2023