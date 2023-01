Θάνατος Αφροαμερικανού ΗΠΑ: Οργή ξανά, σοκάρουν οι εικόνες

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας απαίτησε να τεθούν σε διαθεσιμότητα αστυνομικοί που ενέχονται στον θάνατο εξαδέλφου συνιδρύτριας του κινήματος Black Lives Matter, εν αναμονή των αποτελεσμάτων έρευνας που διενεργείται για την εξαιρετικά βίαιη σύλληψή του. «Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα» της έρευνας, τόνισε η κυρία Μπας, «η ανάγκη να υπάρξει αλλαγή επειγόντως είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση βίας πάνω απ’ όλα, και δεν έχω απολύτως καμία ανοχή (στη χρήση) υπέρμετρης βίας», πρόσθεσε η δήμαρχος, Δημοκρατική και αφροαμερικανίδα.

Ο Κίναν Άντερσον, 31 ετών, εξάδελφος μιας από τις συνιδρύτριες του κινήματος «Οι ζωές των μαύρων μετράνε», πέθανε μερικές ώρες αφού υπέστη σειρά ηλεκτροσόκ με τέιζερ από αστυνομικό κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ανέφεραν οι αρχές του Λος Άντζελες. Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε την 3η Ιανουαρίου, πήρε διαστάσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη βίντεο από τη σύλληψη, τραβηγμένο από κάμερες που φόραγαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Στο βίντεο εικονίζεται καθαρά ο Κίναν Άντερσον, εμφανώς ταραγμένος, κατά τη σύλληψή του έπειτα από απλό τροχαίο στη συνοικία Βένις του Λος Άντζελες. Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν βία για να τον ελέγξουν, τον ρίχνουν κάτω, του καταφέρνουν αλλεπάλληλα ηλεκτροσόκ με τέιζερ για να σταματήσει να «προβάλει αντίσταση». Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τον Κίναν Άντερσον «για λεπτά, χρησιμοποίησαν Τέιζερ, το σωματικό τους βάρος, λαβές (…) για να κατανικήσουν την αντίστασή του», ανέφερε η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ The LAPD tased a Black man to death after he flagged them down for help. At one point he says "They're trying to George Floyd me."

Keenan Anderson was a dedicated father and high school teacher. pic.twitter.com/4eZlFij7w4

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 12, 2023