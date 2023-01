Ποδοπάτημα Κορέα – Σεούλ: Τι έδειξε το πόρισμα των Αρχών για την τραγωδία στη γιορτή του Halloween

Η τραγωδία με 159 νεκρούς, κυρίως νέους που ποδοπατήθηκαν σε δημοφιλή συνοικία της Σεούλ κατά τον εορτασμό του Χάλογουιν πέρυσι, οφείλεται κυρίως σε έλλειψη προετοιμασίας και σε ανεπαρκή αντίδραση, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Νότιας Κορέας κατά την ολοκλήρωση πολύμηνης έρευνάς της για το μοιραίο περιστατικό. Ο εορτασμός του Χάλογουιν στην δημοφιλή για την νυχτερινή της ζωή περιοχή Ιταεβόν της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας μετατράπηκε σε τραγωδία στις 29 Οκτωβρίου πέρυσι μετά τον συνωστισμό δεκάδων χιλιάδων νέων στα στενά σοκάκια της που γιόρταζαν το πρώτο Χάλογουιν χωρίς περιοριστικά μέτρα για την COVID-19 σε τρία χρόνια.

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, δεν σχεδίασαν μέτρα ασφαλείας μολονότι η συγκέντρωση μεγάλου πλήθους καθιστούσε πιθανή την πρόκληση δυστυχήματος και δεν έκαναν τα απαραίτητα βήματα όταν άρχισαν να δέχονται κλήσεις για βοήθεια, δήλωσε ο Σον Τζε-χαν, ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας. «Η εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης, η καθυστέρηση στην ανταλλαγή πληροφοριών και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων συσσωρεύτηκαν ώστε να προκληθούν μεγάλες απώλειες», δήλωσε ο Σον στους δημοσιογράφους. Η ερευνητική ομάδα παρέπεμψε στην εισαγγελία 23 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Σεούλ.

Οι οικογένειες των θυμάτων και βουλευτές της αντιπολίτευσης επέκριναν τα πορίσματα της έρευνας της αστυνομίας, καταγγέλλοντας ότι δεν κατέληξε στην απόδοση ευθυνών σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους. «Τόσο πολλά ερωτήματά μας παραμένουν αναπάντητα», αντέδρασε ο Λι Γιονγκ-σουλ, επικεφαλής ομάδας που εκπροσωπεί τις οικογένειες που θρηνούν θύματα, σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή του σε γραφείο της εισαγγελίας στην Σεούλ. «Ήρθαμε εδώ για να δώσουμε την κατάθεση ενός θύματος, εν αναμονή καλύτερης, εκτεταμένης έρευνας», σημείωσε.

LOOK: Belongings of the victims from the stampede during Halloween festivities in Itaewon district on Sunday, Oct. 30, are now kept in a gym in Seoul, South Korea. | 📷: Kim Hong-Ji/Reuters pic.twitter.com/X650oBmApB

