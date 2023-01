Ξύλο για ένα παγωτό: Πωλητής και πελάτης έδωσαν μάχη για ένα… χωνάκι

Οι πωλητές παγωτού στην Τουρκία είναι διαβόητοι για το πείραγμα που κάνουν στους πελάτες την ώρα που προσπαθούν να αρπάξουν τα χωνάκια τους. Βίντεο με ανθρώπους που γίνονται αντικείμενο πλάκας από τους Τούρκους πωλητές παγωτών, γίνονται viral τόσο συχνά, που έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη για τα καμώματά τους. Οι πωλητές προσφέρουν στους πελάτες ένα χωνάκι με παγωτό μέσω ενός μεταλλικού κονταριού πριν το αρπάξουν με περιπαικτικό τρόπο την τελευταία στιγμή.

Όταν οι πελάτες καταφέρνουν να αρπάξουν το χωνάκι, το μόνο που μένει είναι να διαπιστώσουν ότι ο πωλητής είχε χρησιμοποιήσει δύο χωνάκια παγωτού, οπότε ο πωλητής είχε το γεμάτο χωνάκι και ο πελάτης το άδειο. Όμως ένας άνδρας αρνήθηκε να αφήσει τον εαυτό του να γίνει το θύμα του αστείου του πωλητή παγωτού. Ένα viral βίντεο που ανέβηκε στο Twitter, δείχνει έναν Τούρκο πωλητή παγωτού να κάνει πάλι τα συνηθισμένα του κόλπα, στριφογυρίζοντας το χωνάκι μακριά από τον όλο και πιο δυσαρεστημένο πελάτη του.

Καθώς το πλήθος μαζεύεται για να παρακολουθήσει τον πωλητή να κοροϊδεύει άλλο ένα θύμα, ο άνδρας αποφασίζει ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με όλο αυτό το σκηνικό, καθώς ήθελε απλά να πάρει το παγωτό του και να φύγει. Περιμένοντας να ορμήσει την κατάλληλη στιγμή, αρπάζει το μεταλλικό κοντάρι από τον πωλητή, σπρώχνοντάς το επιθετικά μπρος-πίσω για να την αποσπάσει από τα χέρια του. Η μάχη όπως φαίνεται και στο βίντεο είναι αμφίρροπη, καθώς και ο πωλητής και ο πελάτης τραβούν με δύναμη το κοντάρι που στην άκρη του κρέμεται το παγωτό.

Όμως κατά τη διάρκεια της διαμάχης ο πελάτης αντιλαμβάνεται την ευκαιρία του, με το παγωτό να βρίσκεται μόλις λίγα εκατοστά από το πρόσωπό του και αρχίζει να το μασουλάει λαίμαργα, καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος γελάει με το περιστατικό. Αφού έφαγε το παγωτό, ο πωλητής στη συνέχεια προσέφερε στον άνδρα μια χαρτοπετσέτα, την οποία εκείνος άρπαξε και σκούπισε το πρόσωπό του.

Man snatches ice cream from a Turkish vendor. Doesn't go down well with netizens. #WATCH #ViralVideos #Trending #TrendingNow #Turkish #icecream #viral2023 #Reels pic.twitter.com/Snwq5atr9c

— News9 (@News9Tweets) January 11, 2023