Ντρου Μπάριμορ – παιδιά: «Ένιωθα πως είχα αποτύχει ως μητέρα» λέει η ηθοποιός

Η Ντρου Μπάριμορ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη δύσκολη παιδική ηλικία που έζησε, καθώς βρισκόταν στα φώτα της δημοσιότητας, για τη μάχη της με τις ουσίες, αλλά και τη δύσκολη σχέση που είχε με τη μητέρα της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «Chicks in the Office», η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε για τη μητρότητα και εξήγησε πως στην αρχή ένιωθε πως ήταν μία αποτυχία. «Όλοι αυτοί οι γονείς που είναι συγκροτημένοι και έχουν καλή υγιεινή και σωστή διατροφή και προγράμματα και όρια, να σας έχει ο Θεός καλά. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά όταν απέκτησα παιδιά» τόνισε λέγοντας ότι στην αρχή του ταξιδιού της μητρότητας αισθανόταν πως δεν ήταν ικανή να τα βγάλει πέρα.

«Δεν ήμουν προετοιμασμένη και ένιωθα συχνά σαν αποτυχία. Δεν μπορούσα να ελέγξω τα συναισθήματά μου και έλεγα πως: δεν ξέρω τι κάνω. Δεν ξέρω τι κάνω και θα πρέπει να μάθω τη δουλειά» εξήγησε η Μπάριμορ. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης της, η ηθοποιός ανέφερε πως δεν πειράζει να μην είσαι τέλειος, ενθαρρύνοντας κι άλλους γονείς να παραδεχθούν πως πολλές φορές δεν γνωρίζουν τι να κάνουν με τα παιδιά τους: «Είναι αστείο, δεν μπορούσα να συγχωρήσω τον εαυτό μου όταν τα παιδιά μου ήταν μικρότερα και τώρα που είναι περίπου η Φράνκι 9 και η Όλιβ 10, έχει γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό και περνάω καλύτερα από ποτέ» παραδέχθηκε, υπογραμμίζοντας πως για να μεγαλώσουν σωστά χρειάστηκε και η ίδια να μάθει τι σημαίνει να βάζεις όρια.

