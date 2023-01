Ρωσία – Βραζιλία ταραχές: Η Μόσχα στο πλευρό του Λούλα

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως στηρίζει τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και καταδίκασε τις ενέργειες των ταραχοποιών που εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια. «Καταδικάζουμε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις ενέργειες αυτών που προκάλεσαν τις ταραχές και στηρίζουμε πλήρως τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η Κίνα «αντιτίθεται σθεναρά στη βίαιη επίθεση» κατά κυβερνητικών κτιρίων στη Βραζιλία στα οποία εισέβαλαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου.

«Η Κίνα παρακολουθεί με προσοχή και αντιτίθεται σθεναρά στη βίαιη επίθεση κατά των ομοσπονδιακών αρχών στη Βραζιλία στις 8 Ιανουαρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Γουάνγκ Γουενμπίν σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Το Πεκίνο «στηρίζει τα μέτρα που ελήφθησαν από τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση για να ηρεμήσει η κατάσταση, να αποκατασταθεί η κοινωνική τάξη και να προστατευθεί η εθνική σταθερότητα. Εκτιμούμε ότι, υπό την ηγεσία του προέδρου Λούλα, η Βραζιλία θα διατηρήσει την εθνική σταθερότητα και την κοινωνική ηρεμία».

Επιπλέον, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ καταδίκασαν την εισβολή σε κρατικά κτίρια στη Βραζιλία οπαδών του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Οι ταραχές που ξέσπασαν με την εισβολή χιλιάδων διαδηλωτών, υποστηρικτών του Μπολσονάρου στα θεσμικά κτίρια της χώρας, έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και διεθνούς κατακραυγής. Μεταξύ των πολλών κρατών, ηγετών και οργανισμών που καταδίκασαν τα γεγονότα που συντάραξαν την Βραζιλία, θέση πήραν και ο Γερμανός Καγκελάριος με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Ο Σολτς δήλωσε πως η συντονισμένη εισβολή συνιστά επίθεση εναντίον της δημοκρατίας και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. «Οι βίαιες επιθέσεις σε δημοκρατικούς θεσμούς είναι μια επίθεση στη δημοκρατία η οποία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», ανέφερε ο Σολτς σε μήνυμά του στο Twitter, προσθέτοντας πως η Γερμανία υποστηρίζει τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε σήμερα πως καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια να υπονομευθούν η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας και η δημοκρατική βούληση του λαού της Βραζιλίας. Ο Σούνακ έγραψε στο Twitter πως ο νέος ηγέτης της Βραζιλίας, ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και η κυβέρνησή του «έχουν την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου».

I condemn any attempt to undermine the peaceful transfer of power and the democratic will of the people of Brazil.

President @LulaOficial and his government has the United Kingdom’s full support, and I look forward to building on our countries’ close ties in the years ahead.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 9, 2023