«Δεν θα έπρεπε να παντρευτείς την καθηγήτριά σου»: Η παρατήρηση στον Μακρόν και η απάντηση

Αντιμέτωπος με ερωτήσεις που οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι συνήθως δεν κάνουν βρέθηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συζήτησης με παιδιά από την La Papotin μια εφημερίδα που ιδρύθηκε το 1990 σε ένα κέντρο φροντίδας για νεαρούς με αυτισμό. Η ερώτηση που ξεχώρισε και έχει γίνει viral είχε να κάνει με τη σχέση του Μακρόν με τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, με τον «άτυπο δημοσιογράφο», όπως τον χαρακτηρίζει το Associated Press, να ζητά από τον Γάλλο πρόεδρο να την διαβάσει ο ίδιος νιώθοντας συστολή για το περιεχόμενό της. «Είναι ο πρόεδρος. Θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα και να μην παντρευτεί την καθηγήτριά του» διάβασε την ερώτηση για την σύζυγό του ο Μακρόν – η Μπριζίτ Μακρόν ήταν μητέρα τριών παιδιών και 24 χρόνια μεγαλύτερή του όταν γνωρίστηκαν στο λύκειο όπου εκείνος ήταν μαθητής και εκείνη καθηγήτρια πριν τελικά να παντρευτούν το 2007.

