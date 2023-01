Ιπτάμενο αυτοκίνητο κυκλοφορία: Η Aska φιλοδοξεί να βγάλει άμεσα στους… ουρανούς το A5

Η καλιφορνέζικη εταιρεία Aska παρουσίασε το πρωτότυπο Α5 στη φετινή έκθεση ηλεκτρονικών CES, και φιλοδοξεί να το βγάλει στους δρόμους -και στους ουρανούς- το 2026. Πρόκειται για ένα ηλεκτροκίνητο απόλυτα λειτουργικό eVTOL (Electric Vertical Take off and Landing), δηλαδή ηλεκτρικό κάθετης απογείωσης και προσγείωσης με φτερά που αναδιπλώνονται και κινητήρες που περιστρέφονται. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από την Aska το μέγεθος της μπαταρίας του, όμως η αλήθεια είναι πως δεν είναι αποκλειστικά ηλεκτροκίνητο. Διαθέτει ενσωματωμένο έναν κινητήρα βενζίνης υψηλών οκτανίκων που λειτουργεί ως range extender, επεκτείνοντας την αυτονομία πτήσης του στα περίπου 400 χιλιόμετρα.

Όταν το Α5 κινείται στους δημόσιους δρόμους, τα φτερά του αναδιπλώνονται προς τα πίσω και η ισχύς του κινητήρα μεταδίδεται στους τέσσερις τροχούς. Η Aska υποστηρίζει ότι έχει το μέγεθος ενός SUV, που χωρά τέσσερις επιβάτες, αλλά από τις φωτογραφίες φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερο και από τα πιο ογκώδη SUV του κόσμου.Όταν το Α5 ίπταται, απογειώνεται κάθετα χάρη στους έξι περιστρεφόμενους ηλεκτροκινητήρες και έλικές του – όμως, χάρη στα μεγάλα φτερά του, μπορεί να απογειωθεί και με τον τυπικό τρόπο ενός αεροπλάνου, σε μια μεγάλη ευθεία, ώστε να καταναλώσει λιγότερη ενέργεια.

Τα φτερά επίσης εξασφαλίζουν και την πτητική ικανότητα για την προσγείωση σε περίπτωση βλάβης των κινητήρων. Στο ακόμη χειρότερο σενάριο, το Aska Α5 διαθέτει ενσωματωμένο ένα τεράστιο αλεξίπτωτο ώστε να κατέβει με ασφάλεια στο έδαφος. Το Aska A5 έχει ήδη κατατεθεί στις αμερικανικές αρχές αεροπλοΐας για έγκριση, ενώ μετά την έκθεση του Λας Βέγκας θα ξεκινήσει δοκιμές για την εξέλιξή του. Σκοπός της εταιρείας της Καλιφόρνια, που ιδρύθηκε μόλις το 2018, είναι να μπορεί να το διαθέτει στους πελάτες της από το 2026, αρκεί εκείνοι να διαθέτουν φυσικά δίπλωμα πιλότου.