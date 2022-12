Πούτιν – Σι τηλεδιάσκεψη: Ενισχύεται η στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας – Κίνας

Συζήτηση μέσω βιντεοσύνδεσης είχαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ εν μέσω ενδείξεων ανυπομονησίας του Πεκίνου για τον ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία. Στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησης του Σι Τζινπίνγκ με τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, οι συνομιλίες του Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο, οι πρώτες από τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Ουζμπεκιστάν, υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εξάρτηση της Μόσχας από το Πεκίνο. Σε εισαγωγικές παρατηρήσεις από τη βιντεοδιάσκεψη, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, ο Πούτιν αποκάλεσε τον Σι «αγαπητό φίλο».

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε στη Μόσχα την ερχόμενη άνοιξη τον Σι, προσθέτοντας ότι Ρωσία και Κίνα θα ενισχύσουν τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεών τους, ενώ έκανε λόγο για ενίσχυση των διμερών εμπορικών δεσμών παρά τις «δυσμενείς συνθήκες στις αγορές». Από την πλευρά του ο Σι ευχαρίστησε τον Πούτιν για το συγχαρητήριο μήνυμα μετά την ανανέωση της θητείας του από το συνέδριο του ΚΚΚ τον Οκτώβριο και τόνισε ότι η Κίνα είναι έτοιμη για επέκταση της «στρατηγικής συνεργασίας» στο πλαίσιο μιας «δύσκολης», όπως είπε, κατάστασης στον κόσμο γενικότερα.

Ρωσία και Κίνα ξεκίνησαν το 2022 με μια κοινή δήλωση περί εταιρικής σχέσης «χωρίς όρια» σε μια σύνοδο κορυφής τον Φεβρουάριο την παραμονή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο, καθώς και οι δύο προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την ισχύ των ΗΠΑ και να πιέσουν για έναν πολυπολικό κόσμο. Μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το Πεκίνο αρνήθηκε να καταδικάσει δημόσια τον πόλεμο, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι προκάλεσαν τη Ρωσία πιέζοντας για την επέκταση του ΝΑΤΟ. Αλλά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία να συνεχίζεται ο Σι έκανε βήματα αποστασιοποίησης από τον Πούτιν υπογράφοντας το ανακοινωθέν στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 του περασμένου μήνα στο Μπαλί που ανέφερε ότι «τα περισσότερα μέλη καταδίκασαν έντονα τον πόλεμο στην Ουκρανία».

