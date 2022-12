Maxi Jazz Faithless: Τα μεγαλύτερα hit του τραγουδιστή των που πέθανε ξαφνικά

O τραγουδιστής του συγκροτήματος Faithless, Maxi Jazz, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου. Όπως γνωστοποίησε το συγκρότημα μέσω Facebook: «Eίμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε πως ο Maxi Jazz πέθανε χθες βράδυ. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τις ζωές μας με τόσους πολλούς τρόπους. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα με χρόνο για όλους και σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσβάσιμη». Με τη σειρά της η Sister Bliss, μια εκ των τριών του συγκροτήματος, ανέφερε ότι ο Βρετανός καλλιτέχνης του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μάξγουελ Φρέιζερ «πέθανε ήσυχα στον ύπνο του». Οι Faithless σχηματίστηκαν το 1995 και είναι διάσημοι για τα trance hit κομμάτια τους Insomnia, We Come 1 και God is a DJ.

