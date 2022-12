Ομηρία – Γερμανία: 40χρονος σκότωσε τη μητέρα του και προκάλεσε τρόμο σε εμπορικό

Θρίλερ εκτυλίχθηκε στη Δρέσδη της Γερμανίας, καθώς ένας 40χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τη μητέρα του και έπειτα κράτησε ομήρους σε εμπορικό κέντρο. Η αστυνομία εκκένωσε το εμπορικό κέντρο και την ευρύτερη περιοχή στο κέντρο της Δρέσδης στο πλαίσιο της επιχείρησης. Στο σημείο έσπευσαν ειδικοί διαπραγματευτές για να μιλήσουν με τον δράστη. Αργότερα, έγινε γνωστό ότι η κατάσταση ομηρίας έληξε, ότι ο δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη και ότι οι άνθρωποι που κράτησε στο κατάστημα είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπέστησαν τραύματα.

«Λήξη συναγερμού! Η κατάσταση ομηρίας στην Δρέσδη έληξε», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι που φαίνεται ότι είναι αβλαβείς βρίσκονται στην φροντίδα της. Πολλά γερμανικά Μέσα, ανάμεσά τους και η Bild, μετέδωσαν ότι ο άνδρας, οπλισμένος με πιστόλι, είχε καταφύγει σε κατάστημα εμπορικού κέντρου, αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ στους χώρους ραδιοφωνικού σταθμού στην Δρέσδη.

#Dresda, prende ostaggi e si barrica in centro commerciale. Spari in edificio vicino a stazione. Chiuso mercatino di #Natale#Hostage situation under way in #Dresden

Police urge people to avoid central city after shots fired near main train station#10dicembre

📷 Reuters pic.twitter.com/gpttkIajSP

— carla signorile (@carlasignorile) December 10, 2022