Πούτιν απειλεί με πυρηνικά: «Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας με κάθε διαθέσιμο μέσο»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η χώρα του θα αγωνιστεί για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της με κάθε μέσο που διαθέτει. Ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου αυξάνεται αλλά η Ρωσία «δεν τρελάθηκε» και εξακολουθεί να θεωρεί το πυρηνικό οπλοστάσιό της ως καθαρά αμυντικό, αποτρεπτικό μέσο, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί το έδαφός της και τους συμμάχους της «με όλα τα διαθέσιμα μέσα», ωστόσο θα επικεντρωθούν, προς το παρόν, στα ειρηνικά. «Έχουμε προηγμένα οπλικά συστήματα αλλά δεν θέλουμε να τα επιδεικνύουμε», είπε, επιμένοντας ότι δεν ήταν η Μόσχα που μίλησε για χρήση πυρηνικών όπλων. «Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, εμείς δεν έχουμε αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ακόμα», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του ότι η Ρωσία δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παρέμβει στρατιωτικά στην Ουκρανία. «Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο, ξεκίνησε το 2014 μετά το πραξικόπημα», όταν ανατράπηκε ο φιλορώσος πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς έπειτα από πολλές εβδομάδες λαϊκών κινητοποιήσεων, είπε. Κατηγόρησε επίσης την Πολωνία ότι θέλει να καταλάβει εδάφη της δυτικής Ουκρανίας και είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι η μοναδική εγγυήτρια της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. «Αλλά αυτό εξαρτάται από τους νέους ηγέτες της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

☢️⚛️🇷🇺🇺🇦🇺🇸Putin:"On the likelihood of a nuclear war.Such a threat is growing, what a sin to conceal! About the fact that Russia will not use nuclear weapons first under any circumstances.We are not crazy, we are aware of what nuclear weapons are." pic.twitter.com/Jk4R5RcUty

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 7, 2022