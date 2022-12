Βόλεϊ – Κέιτ Γεωργιάδης: Μία από τις καλύτερες άμυνες της ιστορίας

Μια από τις καλύτερες άμυνες στην ιστορία του βόλεϊ έβγαλε μια Ελληνικής καταγωγής βολεϊμπολίστρια, η Κέιτ Γεωργιάδης, η οποία αγωνίζεται στην ομάδα του πανεπιστημίου του Χιούστον.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η New York Post περιγράφοντας το βίντεο με την άμυνα της Ελληνικής καταγωγής βολεϊμπολίστριας, «ούτε το τραπέζι δεν μπορούσε να εμποδίσει αυτό το τρομακτικό σώσιμο».

DIVING into the Sportscenter Top Ten at the #⃣1⃣ spot!@kate_george17 x @SportsCenter x #BeSomeone pic.twitter.com/Ntk2CwdtcS

— Houston “Cardiac Coogs” Volleyball (@UHCougarVB) December 3, 2022