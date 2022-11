Μουντιάλ Ισπανία – Γερμανία: Το σπαρακτικό story του Ενρίκε για την κόρη του

Η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε τη Γερμανία στο μεγάλο ντέρμπι του 5ου ομίλου του Μουντιάλ (27/11, 21:00), σε μια αναμέτρηση που συμπίπτει με μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για τον Λουίς Ενρίκε. Σαν σήμερα το 2009, γεννήθηκε η κόρη του, Τσάνα, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2019 από καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη τον ίδιο και τον διεθνή ποδοσφαιρικό κόσμο για την απώλεια του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ρόχα.

Ο 52χρονος τεχνικός, όμως, δεν ξεχνά λεπτό την κορούλα του και ανήμερα των 13ων γενεθλίων της ανέβασε ένα story, όπου της αφιερώνει μερικά λόγια την ώρα που κάνει ποδήλατο σε δρόμο της Ντόχα.

Luis Enrique: "Today is a special day. Not only because we play Germany, but also because my daughter Xana would be turning 13 years old. My love, wherever you are, we love you." pic.twitter.com/hgAP8ewwDR

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 27, 2022