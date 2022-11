Σερ σχέση: «Ο έρως δεν ξέρει μαθηματικά»

Η Σερ θέλησε να δώσει την απάντησή της στα σχόλια που δέχεται σχετικά με την προσωπική της ζωή και τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της.

Η σχέση της 76χρονης τραγουδίστριας με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς, γνωστό και ως «AE», έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο κοινό, με τους χρήστες του διαδικτύου να την κατακρίνουν που βγαίνει με έναν άνδρα που έχει τα μισά της χρόνια.

Προκειμένου να υπερασπιστεί τη σχέση τους και την επιλογή της, η Σερ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter και χρησιμοποίησε μια φράση του αγαπημένου της.

«Στα χαρτιά μοιάζει περίεργο ακόμα και σε εμένα. Ο ΑΕ λέει πως η αγάπη δεν γνωρίζει από μαθηματικά», έγραψε η Σερ, με τους θαυμαστές της να την υποστηρίζουν στα σχόλια.

On paper This Looks

strange (Even 2 ME)

A.E Says ♥️Doesn’t

Know Math

— Cher (@cher) November 24, 2022