Ντρου Μπάριμορ για σεξ: «Έχω δοκιμάσει τα πάντα, γι’ αυτό είμαι τόσο βαρετή τώρα»

Η Ντρου Μπάριμορ έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το σεξ, χωρίς καμία ντροπή.

Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια έκανε ακόμα μια αποκάλυψη στο podcast της, «Drew’s News» σχετικά με όσα έχει κάνει στο κρεβάτι.

«Μπορώ να καταλάβω κάποια πιο… kinky πράγματα, αλλά δεν θα τα πω ποτέ, είναι μόνο για εμένα», είπε αρχικά.

«Άκου, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Έχω κάνει τα πάντα. Ίσως για αυτό είμαι τόσο βαρετή τώρα», συμπλήρωσε στη συνέχεια, συνομιλώντας με τον καλεσμένο της, Ρος Μάθιους.

Διευκρίνισε μάλιστα, πως δεν είναι σίγουρη ότι της άρεσαν όλα όσα έκανε, όμως ήθελε να πειραματιστεί. «Ήθελα απλώς να προσπαθήσω. Σήμερα δεν θα έλεγα ναι σε όλα», εξήγησε.

Όπως είπε στη συνέχεια: «Αυτές οι “καυτές” μέρες έχουν περάσει προ πολλούς. Όταν ήμουν νεότερη, είχα όλη την ενέργεια του κόσμου. Τώρα όχι».

Πρόσφατα, η Ντρου Μπάριμορ είχε δηλώσει πως δεν είναι πλέον, άνθρωπος που αποζητά το σεξ, ενώ αποκάλυψε πως δεν έχει βρεθεί στο κρεβάτι με κάποιον άνδρα, εδώ και… χρόνια! Πιο συγκεκριμένα, από το 2016. Ωστόσο, θα μπορούσε να συνεχίσει έτσι, χωρίς να τη νοιάζει.

Στο παρελθόν, η παρουσιάστρια είχε μπει σε λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, αποκαλύπτοντας ακόμα και τι φωτισμό προτιμά, όταν βρίσκεται σεξουαλικά με κάποιον.

«Δεν μου αρέσουν τα έντονα φώτα. Προτιμώ τον απαλό ή φυσικό φωτισμό, όταν βρισκόμαστε σε εσωτερικούς χώρους. Νομίζω βέβαια, ότι στο αμάξι είναι το καλύτερο», είχε δηλώσει.

Drew Barrymore admits she could go 'years' without sex after Andrew Garfield revealed he was celibate for months for film role https://t.co/DVrrFv4teo

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 22, 2022