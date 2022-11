Εργαστηριακό κρέας – FDA: Εγκρίθηκε για πρώτη φορά η πώληση τεχνητού κοτόπουλου

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για πρώτη φορά έδωσε την έγκρισή της για την κυκλοφορία στην αγορά ενός προϊόντος κρέατος πουλερικών, που έχει αναπτυχθεί με εργαστηριακές μεθόδους και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Πρόκειται για κρέας κοτόπουλου που έχει καλλιεργηθεί εργαστηριακά, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη κύτταρα από ζωντανά ζώα και πήρε έγκριση από τον FDA. Το προϊόν παράγεται από την εταιρεία Upside Foods, η οποία χρησιμοποιεί τα ζωικά κύτταρα για να παράγει κρέας μέσα σε δεξαμενές βιοαντιδραστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2015 με έδρα το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας και έχει ήδη κάνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, διαβεβαίωσε ότι το προϊόν της είναι ασφαλές για τους ανθρώπους και η FDA συναίνεσε.

«Ο κόσμος γνωρίζει μια διατροφική επανάσταση και η FDA δεσμεύεται να υποστηρίξει την καινοτομία στην προμήθεια τροφής», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στελεχών της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Προτού πάντως το εργαστηριακό κρέας βγει στην αγορά, πρέπει να δοθεί έγκριση από την υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων Food Service and Inspection Service του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Κοτόπουλο εργαστηριακής προέλευσης σερβιρίστηκε στους συμμετέχοντες στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα COP27 στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς. Μια ένδειξη ότι αυξάνεται η ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με το κρέας της κτηνοτροφίας που έχει σημαντικές επιπτώσεις για την κλιματική αλλαγή, λόγω των πολλών εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» που εκλύονται στην παραγωγική αλυσίδα.

