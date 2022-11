Ακτιβιστές – Κλιμτ έργο τέχνης: Πέταξαν μαύρο υγρό σε πίνακα

Ο διάσημος πίνακας “Θάνατος και ζωή” του Αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλιμτ δέχθηκε σήμερα επίθεση με μαύρο υγρό από ακτιβιστές για το κλίμα, ανακοίνωσε το Μουσείο Leopold της Βιέννης. “Οι συντηρητές εργάζονται για να προσδιορίσουν αν ο πίνακας που προστατεύεται από γυαλί έχει υποστεί ζημιές”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Κλάους Ποκόρνι. Η ομάδα “Letzte Generation” (“Τελευταία γενιά”), στην οποία συμμετέχουν Γερμανοί και Αυστριακοί ακτιβιστές, ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια στο Twitter ανεβάζοντας εικόνες. Σε αυτές φαίνονται δύο άνδρες να βανδαλίζουν το έργο, με τον έναν να κολλάει το χέρι του και έναν άλλον να ρίχνει ένα “μαύρο υγρό” στο τζάμι μπροστά από το έργο προτού εξουδετερωθεί από έναν υπάλληλο του μουσείου. ‘Σταματήστε την καταστροφή (της ανθρωπότητας) από την ενέργεια που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Οδεύουμε ολοταχώς προς την κλιματική κόλαση”, φώναξαν.

Η είσοδος στο μουσείο ήταν ελεύθερη σήμερα, χάρη σε χορηγία του αυστριακού πετρελαϊκού ομίλου OMV, με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας του Αγίου Λεοπόλδου. Η ομάδα αυτοπροσδιορίζεται ως “η πρώτη γενιά που θα αισθανθεί την έναρξη της κλιματικής κατάρρευσης – και η τελευταία που μπορεί ακόμη να τη σταματήσει”. Τις τελευταίες εβδομάδες μαχητικοί υποστηρικτές της υπόθεσης του περιβάλλοντος πολλαπλασίασαν τις ενέργειές τους σε όλο τον κόσμο με στόχο έργα τέχνης προκειμένου να προειδοποιήσουν την κοινή γνώμη για την υπερθέρμανση του κλίματος.

Μερικές χαρακτηριστικές «επιθέσεις» σε έργα τέχνης το τελευταίο διάστημα: ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους σε έναν πίνακα του Γκόγια στη Μαδρίτη ή στη διάσημη μεταξοτυπία “Campbell’s Soup” του Άντι Γουόρχολ που εκτίθεται στην Αυστραλία, πέταξαν ντοματόσουπα στα “Ηλιοτρόπια” του Βαν Γκογκ στο Λονδίνο και πουρέ πατάτας σε ένα αριστούργημα του Κλοντ Μονέ στο Πότσδαμ, κοντά στο Βερολίνο. Παρότι τα έργα παρέμειναν άθικτα, το περιστατικό στα «Ηλιοτρόπια» προκάλεσε ελαφρές ζημιές στο πλαίσιο του πίνακα. Σχεδόν εκατό διεθνή μουσεία, όπως το Πράδο στη Μαδρίτη, το Λούβρο στο Παρίσι ή το Μουσείο Γκούγκεναχαϊμ στη Νέα Υόρκη, δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα “βαθιά συγκλονισμένα” από την απερίσκεπτη θέση σε κίνδυνο των “αναντικατάστατων” αυτών έργων.

People still searching and drilling for new oil and gas have blood on their hands – and no amount of sponsoring will ever wash that blood off. There can be no clean art with dirty money involved! pic.twitter.com/KVre9WRkSX

— Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022